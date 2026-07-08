Tragikus munkabaleset: az emelőkosárban halt meg egy férfi Szászrégen

Tragikus baleset történt szerda délelőtt Szászrégenben. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint egy férfi az emelőkosaras munkagépbe szorult bele, és bár a helyszínre tűzoltókat, műszaki mentőket és mentőorvost is riasztottak, hogy kiszabadítsák, az életét már nem lehetett megmenteni.

Tragikus munkabalesetben vesztette életét egy férfi / Fotó: A kép illusztráció / Pixabay

Tragikus munkabalesetben vesztette életét egy férfi

Mire a mentőcsapatok kiérkeztek, az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy semmit sem tehettek érte: a helyszínen tartózkodó orvos csak a halál beálltát tudta megállapítani. A baleset körülményeit jelenleg a hatóságok vizsgálják - írja a Székelyhon.