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baleset

Tragikus munkabaleset: az emelőkosárban halt meg egy férfi Szászrégen

57 perce
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Az áldozat életét már nem lehetett megmenteni. A tragikus baleset körülményeit jelenleg vizsgálják a hatóságok.
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Tragikus baleset történt szerda délelőtt Szászrégenben. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint egy férfi az emelőkosaras munkagépbe szorult bele, és bár a helyszínre tűzoltókat, műszaki mentőket és mentőorvost is riasztottak, hogy kiszabadítsák, az életét már nem lehetett megmenteni.

Tragikus munkabalesetben vesztette életét egy férfi / Fotó: A kép illusztráció /  Pixabay 

Tragikus munkabalesetben vesztette életét egy férfi

Mire a mentőcsapatok kiérkeztek, az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy semmit sem tehettek érte: a helyszínen tartózkodó orvos csak a halál beálltát tudta megállapítani. A baleset körülményeit jelenleg a hatóságok vizsgálják - írja a Székelyhon.

 

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