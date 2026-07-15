Halálos traktorbaleset Ausztriában: apa és hatéves lánya az áldozat

Gyászba borult az ausztriai Satteins település, miután kedden tragikus traktorbalesetben életét vesztette egy édesapa és hatéves lánya. A család négyéves gyermeke megsérült, és a baleset után hosszú órákon át a helyszínen várta a segítséget – adta hírül az osztrák Heute.

Apa és kislánya meghalt a felborult traktor alatt, a túlélő gyermekre csak órákkal később találtak rá.

Fotó: Satteinsi önkéntes tűzoltóság/Facebook

A férfi két lányával egy réten tartózkodott a Vorarlberg tartományban található Zwischentobel térségében.

Traktorral és pótkocsival haladt a lejtős terepen, amikor eddig tisztázatlan okból a jármű megcsúszott, felborult és maga alá temette az utasokat.

Az apa és hatéves lánya olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghaltak. A négyéves kislány túlélte a balesetet, sérülései ellátása után mentőhelikopterrel szállították a feldkirchi tartományi kórházba.

A tragédia egyik legmegrázóbb részlete, hogy a felborult traktorra hosszú ideig senki sem bukkant rá. Mire délután érkezett a segélyhívás, az apa és hatéves lánya már nem élt,

a négyéves kislány pedig órákon át sérülten várta a segítséget.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők, a mentőhelikopter, a satteinsi és frastanzi önkéntes tűzoltók, a hegyi mentők, valamint a rendőrség több járőre, drónja és a Libelle rendőrségi helikopter is. A hozzátartozók és a beavatkozó egységek támogatására krízisintervenciós csoportot is riasztottak. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A tűzoltókat is megrázta a tragédia

A satteinsi önkéntes tűzoltóság a közösségi oldalán azt írta, vannak bevetések, amelyek még a legtapasztaltabb mentőket is mélyen megrázzák.

Vannak pillanatok, amelyek szíven ütnek bennünket, és szóhoz sem jutunk. Mindent megtettünk, hogy segítsünk, de fájdalmasan ismét szembe kellett néznünk azzal, hogy nem mindig tudunk életeket menteni

– fogalmaztak.

A tűzoltók azt is elárulták, hogy

a mentésben részt vevők közül többen személyesen is ismerték az áldozatokat, ezért a tragédia érzelmileg is rendkívül megterhelő volt számukra.

Emiatt a műszaki mentés befejezését a szomszédos frastanzi tűzoltóság vette át.

Bejegyzésük végén őszinte részvétüket fejezték ki a családnak, és sok erőt kívántak a hozzátartozóknak a gyász időszakára.