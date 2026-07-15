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közösségi média

Újabb veszélyes trend bukkant fel a közösségi médiában: egy négyéves kislány is az áldozatok közt van

54 perce
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Bár a játék csomagolása is figyelmeztet a nem megfelelő használatra, több gyerek is a közösségi médiából és egymástól tanulja a veszélyes trendet. A szakértők most a szülőket figyelmeztetik, ugyanis több kiskorú is égési sérülést szenvedett.
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közösségi médiaégési sérüléstrend

A szakértők egy rendkívül veszélyes közösségi média-trendre figyelmeztetik a szülőket, ugyanis több gyerek is megsérült, miután mikrohullámú sütőben melegítettek fel stresszlabdákat, hogy rugalmasabbak legyenek. A játékokban lévő túlhevült belső gél több esetben is szétrobbant, ami súlyos égési sérüléseket és hegesedést okozott.

Több gyermek is megsérült egy trend miatt.
Több gyermek is megsérült egy trend miatt  Fotó: Justin Tallis / AFP

A hatalmas népszerűségnek örvendő NeeDoh stresszkockák a leggyakoribb célpontjai ennek a trendnek, annak ellenére, hogy a dobozon külön figyelmeztetés tiltja a melegítésüket. Az anyavállalat, a Schylling képviselője elárulta, hogy „csalódottan látják, hogy a közösségi médiában elterjedt egy olyan trend, amely a NeeDoh termékeink helytelen használatát mutatja be.” Kiemelte, hogy a játék mikrózása, melegítése vagy fagyasztása veszélyes, és sérülést okozhat a fogyasztónak.

Számtalan sérülést okozott a veszélyes trend

A gyerekeknek nem kell a közösségi médiában lenniük ahhoz, hogy megismerjék a veszélyes trendet. A 9 éves Caleb Chabolla az illinoisi Plainfieldből másodfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán és a kezén egy mikrohullámú sütőben melegített puha játéktól. Ő azt mondta az anyjának, hogy a barátaitól hallott a veszélyesnek bizonyuló praktikáról.

Amikor megkérdeztem tőle, mi történt, azt mondta, hogy egy barátja az iskolában mesélt neki arról, hogy betette a mikróba

- mondta az édesanyja, Whitney Grubb.

Nem volt semmi rosszindulat a dologban; csak gyerekek meséltek egymásnak, és sajnos úgy döntött, hogy kipróbálja.

Paula Petersen, a Loyola Medicine égési központjának ápolója elmondta, hogy Caleb nagyon szerencsés, hogy nem szenvedett súlyosabb sérüléseket.

Ezek a trendek rendkívül veszélyesek lehetnek a fiatalok számára, akik kevésbé valószínű, hogy átgondolják, vagy nem tudják megérteni a súlyos következményeket

- tette hozzá.

A New York-i Floral Parkban az elsősegélynyújtók figyelmeztetést adtak ki a trendről, miután egy testvérpár, egy 8 éves és egy 4 éves lány másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a NeeDoh kockák mikrohullámú sütőben történő melegítése után.

Amikor kivették a mikróból, felrobbant, és rájuk folyt a gél. A négyéves kislány láb-, kar- és arcégési sérüléseket szenvedett

– mondta Michael Uttaro, Nassau megye tűzoltóparancsnoka.

Uttaro szerint a játékok mikrohullámú sütőben való melegítése rossz ötlet, nagyon veszélyes, ráadásul a gyerekek egész életükben egy trend okozta sérüléssel fognak együtt élni - írta a People.

 

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