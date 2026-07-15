Újabb veszélyes trend bukkant fel a közösségi médiában: egy négyéves kislány is az áldozatok közt van

A szakértők egy rendkívül veszélyes közösségi média-trendre figyelmeztetik a szülőket, ugyanis több gyerek is megsérült, miután mikrohullámú sütőben melegítettek fel stresszlabdákat, hogy rugalmasabbak legyenek. A játékokban lévő túlhevült belső gél több esetben is szétrobbant, ami súlyos égési sérüléseket és hegesedést okozott.

Több gyermek is megsérült egy trend miatt Fotó: Justin Tallis / AFP

A hatalmas népszerűségnek örvendő NeeDoh stresszkockák a leggyakoribb célpontjai ennek a trendnek, annak ellenére, hogy a dobozon külön figyelmeztetés tiltja a melegítésüket. Az anyavállalat, a Schylling képviselője elárulta, hogy „csalódottan látják, hogy a közösségi médiában elterjedt egy olyan trend, amely a NeeDoh termékeink helytelen használatát mutatja be.” Kiemelte, hogy a játék mikrózása, melegítése vagy fagyasztása veszélyes, és sérülést okozhat a fogyasztónak.

Számtalan sérülést okozott a veszélyes trend

A gyerekeknek nem kell a közösségi médiában lenniük ahhoz, hogy megismerjék a veszélyes trendet. A 9 éves Caleb Chabolla az illinoisi Plainfieldből másodfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán és a kezén egy mikrohullámú sütőben melegített puha játéktól. Ő azt mondta az anyjának, hogy a barátaitól hallott a veszélyesnek bizonyuló praktikáról.

Amikor megkérdeztem tőle, mi történt, azt mondta, hogy egy barátja az iskolában mesélt neki arról, hogy betette a mikróba

- mondta az édesanyja, Whitney Grubb.

Nem volt semmi rosszindulat a dologban; csak gyerekek meséltek egymásnak, és sajnos úgy döntött, hogy kipróbálja.

Paula Petersen, a Loyola Medicine égési központjának ápolója elmondta, hogy Caleb nagyon szerencsés, hogy nem szenvedett súlyosabb sérüléseket.

Ezek a trendek rendkívül veszélyesek lehetnek a fiatalok számára, akik kevésbé valószínű, hogy átgondolják, vagy nem tudják megérteni a súlyos következményeket

- tette hozzá.

A New York-i Floral Parkban az elsősegélynyújtók figyelmeztetést adtak ki a trendről, miután egy testvérpár, egy 8 éves és egy 4 éves lány másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a NeeDoh kockák mikrohullámú sütőben történő melegítése után.

Amikor kivették a mikróból, felrobbant, és rájuk folyt a gél. A négyéves kislány láb-, kar- és arcégési sérüléseket szenvedett

– mondta Michael Uttaro, Nassau megye tűzoltóparancsnoka.