Komoly veszély közeleg az amerikai partvidék felé, már kiadták a figyelmeztetéseket

A Bertha nevű trópusi vihar kedden tovább erősödött a Mexikói-öböl északkeleti részén. Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (National Hurricane Center) tájékoztatása szerint a rendszer maximális tartós szélsebessége elérte az óránkénti 80 kilométert, miközben nagyon lassan, északnyugati irányba halad – számolt be róla a CBS NEWS.

A Bertha nevű trópusi vihar heves esőzéseket és villámárvizeket okozhat az Egyesült Államok déli partvidékén (képünk illusztráció)

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Az előrejelzések szerint a vihar kedden még északnyugati, majd nyugat-északnyugati irányba mozog, a hét közepétől pedig nyugat felé fordul. A következő napokban várhatóan a Mexikói-öböl északi partvidéke közelében vagy annak mentén halad.

Trópusi vihar-riasztást adtak ki az Alabama–Florida államhatártól Louisiana állam Jefferson–Plaquemines körzethatáráig.

Emellett trópusi vihar-figyelmeztetés van érvényben Florida északnyugati partvidékének egyes szakaszaira, Louisiana további térségeire, valamint New Orleans környékére, beleértve a Pontchartrain- és a Maurepas-tavat is.

A hatóságok vihardagály veszélye miatt külön figyelmeztetést adtak ki az Alabama–Florida államhatártól a Mississippi folyó torkolatáig.

A trópusi vihar jelentős mennyiségű csapadékot hozhat

A meteorológusok helyenként akár 203 milliméter csapadékra is számítanak. Az esőzés várhatóan egész héten kitart a Mexikói-öböl partvidékén és a közeli szárazföldi területeken Florida nyugati részétől egészen Texas partvidékéig.

A Bertha nevű trópusi vihar az idei atlanti hurrikánszezon második elnevezett vihara. Az első az Arthur trópusi vihar volt, amely júniusban érte el Texas Mexikói-öböl menti partvidékét.