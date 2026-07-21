Komoly veszély közeleg az amerikai partvidék felé, már kiadták a figyelmeztetéseket

A Bertha nevű trópusi vihar kedden tovább erősödött a Mexikói-öböl északkeleti részén. Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (National Hurricane Center) tájékoztatása szerint a rendszer maximális tartós szélsebessége elérte az óránkénti 80 kilométert, miközben nagyon lassan, északnyugati irányba halad – számolt be róla a CBS NEWS.
Az előrejelzések szerint a vihar kedden még északnyugati, majd nyugat-északnyugati irányba mozog, a hét közepétől pedig nyugat felé fordul. A következő napokban várhatóan a Mexikói-öböl északi partvidéke közelében vagy annak mentén halad.
Trópusi vihar-riasztást adtak ki az Alabama–Florida államhatártól Louisiana állam Jefferson–Plaquemines körzethatáráig.
Emellett trópusi vihar-figyelmeztetés van érvényben Florida északnyugati partvidékének egyes szakaszaira, Louisiana további térségeire, valamint New Orleans környékére, beleértve a Pontchartrain- és a Maurepas-tavat is.
A hatóságok vihardagály veszélye miatt külön figyelmeztetést adtak ki az Alabama–Florida államhatártól a Mississippi folyó torkolatáig.
A trópusi vihar jelentős mennyiségű csapadékot hozhat
A meteorológusok helyenként akár 203 milliméter csapadékra is számítanak. Az esőzés várhatóan egész héten kitart a Mexikói-öböl partvidékén és a közeli szárazföldi területeken Florida nyugati részétől egészen Texas partvidékéig.
A Bertha nevű trópusi vihar az idei atlanti hurrikánszezon második elnevezett vihara. Az első az Arthur trópusi vihar volt, amely júniusban érte el Texas Mexikói-öböl menti partvidékét.
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Alabama, Mississippi és Louisiana egyes részein a nagy mennyiségű csapadék miatt villámárvizek is kialakulhatnak. A vihar emellett vihardagályt is okozhat: egyes part menti területeken a vízszint akár 1,2 méterrel is megemelkedhet.