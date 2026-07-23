Újra emelkedett az olaj ára: már átlépte a 100 dollár, Trump kemény üzenetet küldött Iránnak

Donald Trump amerikai elnök kemény figyelmeztetést intézett Iránhoz és az általa támogatott jemeni húszi lázadókhoz, miután a fegyveres csoport rakétákkal és drónokkal megtámadott két szaúdi olajszállító tartályhajót a Vörös-tengeren – írja a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államok Iránt teszi felelőssé minden további húszi támadásért, mivel a szervezet Teherán támogatását élvezi.

„Ha ez még egyszer megtörténik, az Egyesült Államok Iránt fogja felelősségre vonni, és jelentős katonai büntetés éri Iránt, valamint természetesen magukat a húsziakat is”

– fogalmazott Trump.

A támadások hatására a nemzetközi olajpiac is azonnal reagált. A Brent típusú nyersolaj ára több mint 6 százalékkal emelkedett, hordónkénti ára pedig ismét átlépte a 100 dolláros szintet, amire május óta nem volt példa.

A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus már nemcsak a Hormuzi-szorost, hanem a Vörös-tengert és a Báb el-Mandeb-szorost is veszélyezteti. Ez utóbbi a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala az energiaszállítás szempontjából.

A húszik tengeri blokádot hirdettek

A jemeni húszi lázadók azt állítják, hogy rakétákkal és drónokkal csaptak le az Encelia és a Layla nevű szaúdi tartályhajókra.

Biztonsági források szerint az Encelia vészjelzést adott le, miután rakétatalálat érte a szaúdi Dzsizán kikötője közelében. A szaúdi állami hírügynökség szerint a hajó orr-részén tűz keletkezett.

A húszik a héten bejelentették, hogy tengeri blokád alá veszik Szaúd-Arábiát, amely az elmúlt időszakban egy vezetéken keresztül irányította át olajexportjának jelentős részét a Vörös-tenger felé.

Folytatódnak a katonai csapások

Az Egyesült Államok az elmúlt napokban újabb légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Irán erre válaszul közölte, hogy amerikai katonai létesítményeket, rakétarendszereket, fegyver- és üzemanyagraktárakat támadott Jordániában és Kuvaitban.

A jordán hadsereg szerint az elmúlt 24 órában négy iráni rakétát és hat drónt észleltek, amelyek közül szinte mindegyiket sikerült elfogni.