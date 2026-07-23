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Donald Trump

Újra emelkedett az olaj ára: már átlépte a 100 dollár, Trump kemény üzenetet küldött Iránnak

53 perce
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Húszi lázadók két szaúdi olajszállító tartályhajót támadtak meg a Vörös-tengeren. Donald Trump amerikai elnök közölte: amennyiben újabb akció történik, Iránt és a húszi fegyvereseket is súlyos katonai csapás éri.
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Donald Trumptámadásjemeni húszikIránEgyesült Államok

Donald Trump amerikai elnök kemény figyelmeztetést intézett Iránhoz és az általa támogatott jemeni húszi lázadókhoz, miután a fegyveres csoport rakétákkal és drónokkal megtámadott két szaúdi olajszállító tartályhajót a Vörös-tengeren – írja a Reuters.

JOINT BASE ANDREWS, MARYLAND - JULY 22: U.S. President Donald Trump looks to reporters after getting off Air Force One on July 22, 2026 at Joint Base Andrews, Maryland. Trump is returning from attending a dignified transfer at Dover Air Force Base and a rally in Georgia. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államok Iránt teszi felelőssé minden további húszi támadásért, mivel a szervezet Teherán támogatását élvezi.

„Ha ez még egyszer megtörténik, az Egyesült Államok Iránt fogja felelősségre vonni, és jelentős katonai büntetés éri Iránt, valamint természetesen magukat a húsziakat is”

– fogalmazott Trump.

A támadások hatására a nemzetközi olajpiac is azonnal reagált. A Brent típusú nyersolaj ára több mint 6 százalékkal emelkedett, hordónkénti ára pedig ismét átlépte a 100 dolláros szintet, amire május óta nem volt példa.

A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus már nemcsak a Hormuzi-szorost, hanem a Vörös-tengert és a Báb el-Mandeb-szorost is veszélyezteti. Ez utóbbi a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala az energiaszállítás szempontjából.

A húszik tengeri blokádot hirdettek

A jemeni húszi lázadók azt állítják, hogy rakétákkal és drónokkal csaptak le az Encelia és a Layla nevű szaúdi tartályhajókra.

Biztonsági források szerint az Encelia vészjelzést adott le, miután rakétatalálat érte a szaúdi Dzsizán kikötője közelében. A szaúdi állami hírügynökség szerint a hajó orr-részén tűz keletkezett.

A húszik a héten bejelentették, hogy tengeri blokád alá veszik Szaúd-Arábiát, amely az elmúlt időszakban egy vezetéken keresztül irányította át olajexportjának jelentős részét a Vörös-tenger felé.

Folytatódnak a katonai csapások

Az Egyesült Államok az elmúlt napokban újabb légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Irán erre válaszul közölte, hogy amerikai katonai létesítményeket, rakétarendszereket, fegyver- és üzemanyagraktárakat támadott Jordániában és Kuvaitban.

A jordán hadsereg szerint az elmúlt 24 órában négy iráni rakétát és hat drónt észleltek, amelyek közül szinte mindegyiket sikerült elfogni.

Trump szerint az elesett katonák emlékére indítottak csapásokat Irán ellen

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok legutóbbi Irán elleni támadásai „nagyon kemények” voltak, és azokat az amerikai katonák emlékére hajtották végre, akik az elmúlt napokban vesztették életüket. Az amerikai–iráni konfliktus újabb fordulatot vett, miután Washington és Teherán ismét kölcsönösen támadásokról számolt be.

 

 

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