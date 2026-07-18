Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Donald Trump

Trump fokozhatja az Irán elleni fellépést, Washington újabb katonai erőket mozgósít

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az Egyesült Államok további katonai eszközök Izraelbe küldését tervezi. Trump egyelőre nem hozott végleges döntést, de az amerikai elnök állítólag több lehetőséget is mérlegel az Irán elleni katonai fellépés fokozására.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpIránIzraelEgyesült Államokkatonai művelet

Donald Trump amerikai elnök további légi utántöltő repülőgépeket küldhet Izraelbe, miközben Washington az Irán elleni katonai műveletek esetleges kiterjesztését vizsgálja – írja az Axios.

US President Donald Trump looks on after signing an executive order to drastically shrink two national monuments in Utah, paving the way for fossil fuel extraction and mining, at the Oval Office of the White House in Washington, DC, on July 13, 2026. The issue has become something of a political football. Previously, President Trump had targeted the two monuments, Bears Ears and Grand Staircase-Escalante, during his first term in 2017, before his Democratic successor, Joe Biden, restored them to their original boundaries in 2021. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Donald Trump
Fotó: SAUL LOEB / AFP

A jelentések szerint jelenleg mintegy 60 amerikai légi utántöltő repülőgép található Izraelben. Ezek egy része a Tel-Aviv közelében fekvő Ben Gurion repülőtéren, másik részük pedig a déli Ramon légibázison állomásozik.

Izraeli tisztviselők szerint az Egyesült Államok a korábbi háborús időszakban alkalmazott szintre szeretné növelni a térségben lévő katonai kapacitását.

A beszámolók szerint Trump több forgatókönyvet is vizsgál az Irán elleni fellépéssel kapcsolatban. Ezek között szerepelhet iráni katonai és nukleáris létesítmények elleni támadás, valamint olyan stratégiai infrastruktúrák célba vétele is, mint például az energiaellátást biztosító létesítmények.

Az amerikai elnök azonban még nem hozta meg végleges döntését. Az Axios információi szerint ugyanakkor akár már a következő napokban dönthet arról, hogy fokozza-e az Iránnal szembeni katonai nyomást.

Trump nem kíméli Iránt

Donald Trump a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Az Egyesült Államok elnöke ismét kilátásba helyezte, hogy a támadások célpontjává válnak Irán erőművei és az országban található hidak is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!