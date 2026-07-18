Trump fokozhatja az Irán elleni fellépést, Washington újabb katonai erőket mozgósít

Donald Trump amerikai elnök további légi utántöltő repülőgépeket küldhet Izraelbe, miközben Washington az Irán elleni katonai műveletek esetleges kiterjesztését vizsgálja – írja az Axios.

Donald Trump

Fotó: SAUL LOEB / AFP

A jelentések szerint jelenleg mintegy 60 amerikai légi utántöltő repülőgép található Izraelben. Ezek egy része a Tel-Aviv közelében fekvő Ben Gurion repülőtéren, másik részük pedig a déli Ramon légibázison állomásozik.

Izraeli tisztviselők szerint az Egyesült Államok a korábbi háborús időszakban alkalmazott szintre szeretné növelni a térségben lévő katonai kapacitását.

A beszámolók szerint Trump több forgatókönyvet is vizsgál az Irán elleni fellépéssel kapcsolatban. Ezek között szerepelhet iráni katonai és nukleáris létesítmények elleni támadás, valamint olyan stratégiai infrastruktúrák célba vétele is, mint például az energiaellátást biztosító létesítmények.

Az amerikai elnök azonban még nem hozta meg végleges döntését. Az Axios információi szerint ugyanakkor akár már a következő napokban dönthet arról, hogy fokozza-e az Iránnal szembeni katonai nyomást.