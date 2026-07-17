Horgászni indult a nyugdíjas, kilenc napon át bolyongott az erdőben

Horgásztúrának indult, kilencnapos túlélőharc lett belőle: mentőakcióval mentették ki a 79 éves nyugdíjast, aki horgászni indult az oroszországi Szahalin-szigeten, a Pilvo nevű, eldugott település közelében található sűrű erdőbe. A kirándulás azonban rémálommá vált miután eltévedt, és kilenc napon át nem tudott kijutni a vadonból. Elhagyott autóját Pilvo faluban találták meg, a keresésbe bekapcsolódó önkéntesek pedig végül a Pilevka folyó bal partján, mintegy 800 méterre a járműtől bukkantak rá. A férfi életben volt, de teljesen kimerült. A beszámolók szerint napokon át próbált utat vágni magának a sűrű növényzeten keresztül, hogy kijusson az erdőből.

Mentőakcióra volt szükség: kilenc napig túlélőharcot vívott az erdőben a nyugdíjas. Fotó: magnific.com

A mentőegységek nehezen járható terepen vitték biztonságba. Úgy tudni, állapota javul, és már lábadozik.

Mentőakcióra volt szükség: kilenc napig túlélőharcot vívott a nyugdíjas

Szahalin Oroszország legnagyobb szigete, amely az ország keleti partjainál, Japán közelében fekszik. A térség történelme viharos: az elmúlt évszázad során többször is orosz és japán fennhatóság alá került. A sziget mintegy 948 kilométer hosszú, 160 kilométer széles, lakossága pedig körülbelül 500 ezer fő. Területének jelentős részét hegyvidék, sűrű erdők és buja növényzet borítja - írja a Metro.