13 percre halt meg a nő, majd visszatért a túlvilágról

Egy nő, akit 13 percre halottnak nyilvánítottak, azt állítja, azzal az üzenettel küldték vissza a túlvilágról, hogy „a halál nem igazi – valójában csak a kezdet”. Nicole Kerr emlékszik, hogy látta, amint az élete lepereg a szeme előtt, amikor az autója felett elvesztette az irányítást, majd egy sziklának ütközött, ami a levegőbe repítette.

Brutális balesete után 13 percig volt a túlvilágon egy nő (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A baleset után a nőt összegyűrve találták meg, mint egy papírdarabot. A most 62 éves Nicolet halottnak nyilvánították, és egy takarót terítettek rá.

Míg a mentők számára halott volt, a nő a túlvilágon üzenetet kapott

Míg a másik oldalon volt Nicole egy értékes leckét tanult meg, amely örökre megváltoztatta az életét, ahogyan eddig azt ismerte.

Teljesen természetesnek tűnő közönnyel néztem, ahogy a testemre húzzák azt a takarót

– mondta a volt légierős kadét.

A nőt elmondása szerint minden oldalról ragyogó fehér fényáradat árasztotta el. A fájdalom helyett békét és boldogságot érzett, majd egy anygal jelent meg előtte, aki néhai nagyapja volt.

Megmutatta nekem, hogy az élet, amit éltem, nem igazán az enyém volt.

Nicole, aki akkoriban mindössze 19 éves volt, éppen akkor csatlakozott a légierő kadétjaihoz. Miközben egy rangidős kadéttal tartottak vissza a bázisra, a dolgok a legrosszabbra fordultak. Egy vita után az autó felborult, és mindkettőjüket a járdára dobta. A túlvilágon Nicole gyorsan rájött, hogy mindez nem történt volna meg, ha a szívére hallgatott volna, és nem mások kívánságaira.

Csak azért csatlakoztam az akadémiához, hogy örömet szerezzek apámnak. Állandó félelemben éltem, próbáltam beilleszkedni egy olyan katonai formába, ami nem illett a lelkemhez... Más valakinek az elismeréséért éltem, és elnyomtam a saját lelkemet, hogy túléljek. Úgy éreztem, hogy a félelem súlya elolvad a fényben. Csak a teljes elfogadás maradt.

Az angyal ezután azt mondta Nicolenak, hogy itt az ideje visszamennie, ami teljesen összetörte, ugyanis tudta, egy súlyosan sérült testbe fog visszakerülni.

Valójában vitatkoztam vele. Azt kiabáltam, hogy nem akarok elmenni, és hogy örökre ebben a boldogságban akarok maradni. De nem volt más választásom.

A fizikai világban egy járókelő, aki egy sürgősségi orvostechnikus volt, Nicole-nak szegycsonti öklös nyomást adott – egy olyan módszert, amelyet fájdalom és reakció kiváltására használnak. Hirtelen megrándult a jobb pupillája. A mentősök ezután újraélesztést végeztek, és miután megérkeztek a kórházba, azonnal megműtötték.