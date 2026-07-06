Visszatért a túlvilágról az ápolónő: felfoghatatlan, amit átélt

Egy nő, aki egy halálközeli élmény után tért vissza, miután a „szíve felrobbant”, elárulta, mit látott a túloldalon.

Julia Evans ápolónő 2018-ban, a kórházi műszakja után bizarr allergiás reakciót tapasztalt egy „gyönyörű liliomcsokorra”. Bár a kanadai Julia tudta, hogy allergiás, nem vette észre, mennyire súlyos a reakciója, amíg „el nem kezdett kékülni”.

A nővér észrevette, hogy kapar a torka, miután megérkezett a kórházba, majd a légcsöve „egyre szűkebbé és szűkebbé” vált, ami az allergiás reakció egyik fő jele. Korábban Jeff Mara podcasternek nyilatkozva a nővér elárulta, mi történt a félelmetes megpróbáltatások során.

Julia azt mondta: „Olyan érzés volt, mint a csiszolópapír, miközben nyeltem. Elkezdtem keresni, mi van a környezetemben, és akkor megállapodott a szemem a nővérpulton egy gyönyörű liliomcsokron."

Miután túl közel ment a virágokhoz, a nővér belélegezte a virágport, ami majdnem halálos kimenetelű anafilaxiás sokkot váltott ki. A majdnem halálos kimenetelű reakció során Julia felidézte, hogyan „bámulta” őt az egyik ápolónő, miközben „megbénultan nézte, ahogy a szeme láttára meghalok”. Julia azt mondta: „Csak arra gondoltam, hogy fuldoklom. Az orvos látta az állapotomat. Látta a színemet. Látta a kétségbeesést a szememen keresztül.”

A sokk alatt az orvos egy tízszer erősebb adrenalint adott be a tervezettnél. Az injekció hatására Julia szíve túlpörgött, aminek következtében szívmegállást kapott.

„Hirtelen olyan voltam, mint Hulk… az adrenalin áramlott át a testemen, elkezdtem lélegezni. És emlékszem, hogy mindent eltoltam magamtól. Elkezdtem érezni a legjobb barátnőm halálát. Fejbe lőtte magát és én éreztem, ahogy az én fejemen megy át a golyó” – mondta Julia. „Éreztem, amin keresztülment, és elengedtem ezt.”

Miközben az életéért küzdött, Julia elárulta, hogy elkezdte „érezni”, hogyan haltak meg korábban hozzá közel álló emberek. „És akkor ugyanazon a napon halt meg a mostohaanyám évekkel korábban Mexikóban a karjaimban. Vízbe fulladt, miután szívrohamot kapott. Szóval aztán megérezhettem őt, és ugyanebben a pillanatban azt is, ahol a biológiai anyám 1983-ban agyi aneurizma következtében meghalt. Akkor még nem tudatosult bennem, hogy az ő fájdalmukat érzem.”