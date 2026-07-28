"Visszatértem a túlvilágról: olyat láttam, ami miatt nem félek többé a haláltól"

Saját gyermeke születése közben halt meg egy édesanya. Állítása szerint az idő alatt, amíg az orvosok az életéért küzdöttek, ő a túlvilágon járt – talán magában a pokolban –, és lepergett előtte élete filmje. Végül azonban kapott egy esélyt: vagy marad, vagy visszatér. Ő ez utóbbit választotta.

Patty Ellen állítja: császármetszése alatt meghalt és a túlvilágon járt

Fotó: YouTube

Patty Ellen babáját császármetszéssel szándékoztak az orvosok világra hozni. Ekkor történt meg a baj: a nő életjelei eltűntek. Minderről utólag így számolt be Ellen:

"Emlékszem, ahogy betolnak a műtőbe. Emlékszem a szívmonitor hangjára" - idézte fel, hozzátéve: pontosan emlékszik arra a hangra is, amikor a monitor a szívverése leállását jelezte. "Emlékszem, hogy láttam a testemet. Láttam az orvosokat, láttam mindent, ami történik." Aztán az édesanya egy másik helyen találta magát, egy mozivászonnal körbevéve, amin élete pillanatait nézhette vissza.

Megállt a film az életem bizonyos pontjain. Jó helyeken, és kevésbé jókon, amikor rosszul bántam másokkal

- mesélte, kiemelve: meg volt róla győződve, hogy azért látja viszont ezeket a rossz pillanatokat, mert pokolra fog kerülni. Ekkor azonban megjelent mögötte egy titokzatos alak, aki megnyugtatta: minden rendben lesz.

Új emberként tért vissza a túlvilágról

Patty ekkor jött rá: a legfontosabb az életben a megbocsájtás. Nem csak másoknak, de saját magunknak is. Ez az, ami addig a pillanatig oly nehezére esett. A titokzatos idegen ezután ajánlotta fel neki, hogy akár vissza is térhet az életbe, ő pedig élt a lehetőséggel, javarészt azért, hogy a kisbabája mellett lehessen, akinek épp ekkor adott életet.

A nő azt is állítja: a halálközeli élmény megváltoztatta az elmúláshoz fűződő viszonyát. Addig a pillanatig valósággal rettegett a haláltól, most azonban már nem. Sőt! "Különös, de alig várom, hogy visszamehessek!" - jelentette ki a túlvilág kapcsán.

(Via)