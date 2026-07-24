Percekig halott volt, látta a túlvilágot: ami odaát történt, örökre megváltoztatta a nő életét

A 65 éves Louisa Peck 22 éves volt, amikor egy szórakozóhelyen lidokainnal kevert kokaint fogyasztott, bár elmondása szerint nem tudta, hogy a drogot érzéstelenítővel keverték. A szerek hatására szívleállást szenvedett, amelyet epilepsziás roham kísért. Louisa elmondása szerint ekkor valahogy elhagyta a testét és a túlvilágon találta magát. Ezután különleges képességekkel tért vissza, állítja ugyanis, hogy előre megérzi egyes emberek halálát és időnként szellemeket is lát.

A túlvilágról visszaküldték a nőt, mert az ő története még nem ért véget / Fotó: Pexels

A túlvilágról különös spirituális érzékkel tért vissza

Louisa, aki az Egyesült Államok Oregon államában él, elmondta, hogy miután visszatért, örökre megváltozott az élete. A rémisztő eset 1982-ben történt, és érzékelése szerint ahogy leállt a szíve, nagy sebességgel emelkedett a magasba, Manhattan fölött repült, majd az óceánba zuhant. Bár ez rémisztően hangzik, ő nem érzett félelmet, idővel pedig könnyedén a partra úszott. A parton egy kék házat pillantott meg, és amikor odament, ráeszmélt, hogy az épület az ősei otthona volt.

Louisa később ismét repülni kezdett az óceán fölött, és magában feltette a kérdést, vajon valódi-e mindaz, amit átél. Elmondása szerint ekkor egy hang megszólította:

Valóságosabb, mint minden, amit ott hagytál.

Ezután mindent betöltő fény vette körül, amelyet isteni szeretetként élt meg. Bár jól érezte magát a túlvilágon, az a bizonyos hang ismét megszólalt és közölte vele, hogy nem maradhat, mert "még nincs vége".

Louisa ezután magához tért, és látta, amint a bár egyik alkalmazottja újraéleszti. A nő azóta látja a szellemeket és kifinomult megérzései vannak, amikről sokáig nem beszélt, mert attól tartott, őrültnek tartják majd. Azt mondja, mióta visszatért, időnként mások emlékeit érzékeli, illetve elhunyt szeretteivel vagy egy általa őrangyalnak nevezett hanggal is kapcsolatba kerül - írja a Mirror.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a halálközeli élményekről szóló beszámolók kapcsán a tudomány jelenleg nem tekinti bizonyítottnak, hogy ezek igazolnák a halál utáni élet vagy természetfeletti jelenségek létezését, a jelenségre több lehetséges neurológiai, élettani és pszichológiai magyarázat is létezik.