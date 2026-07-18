Közel 20 métert zuhant egy túrázó, az életéért küzdenek

Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót

Magyar túrázó halt meg a Kamniki-Savinjai-Alpokban. A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant, és sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. Holttestét helikopterrel szállították le a hegyről.

Részegen mászott fel egy hegyre, a végén már lejönni sem tudott rendesen

Két hegyi túra után sem állt meg egy 57 éves férfi, hanem néhány sör után újabb mászásra indult Ausztriában. A részeg férfi hegymászás közben került bajba, végül hegyimentők vitték le a völgybe.