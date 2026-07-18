Közel 20 métert zuhant egy túrázó, az életéért küzdenek

Kritikus állapotban szállítottak kórházba egy túrázót, aki 20 métert zuhant az ausztráliai Mount French település közelében, egy hegyoldalon – írja a DailyMail.
A 20 éves túrázó egy csoporttal volt, amikor a baleset történt. A nő közel 20 métert zuhant, súlyos fejsérülést szenvedett.
A helyszínre érkező mentőcsapatok felhozták a sérültet, akit kritikus állapotban, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.
Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót
Magyar túrázó halt meg a Kamniki-Savinjai-Alpokban. A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant, és sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. Holttestét helikopterrel szállították le a hegyről.
Részegen mászott fel egy hegyre, a végén már lejönni sem tudott rendesen
Két hegyi túra után sem állt meg egy 57 éves férfi, hanem néhány sör után újabb mászásra indult Ausztriában. A részeg férfi hegymászás közben került bajba, végül hegyimentők vitték le a völgybe.