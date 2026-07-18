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túrázó

Közel 20 métert zuhant egy túrázó, az életéért küzdenek

32 perce
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Közel 20 métert zuhant egy fiatal hegymászó Ausztráliában. A túrázó egy csoporttal kirándult, amikor a baleset történt. A nőt kritikus állapotban szállították kórházba.
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túrázóAusztráliabaleset

Kritikus állapotban szállítottak kórházba egy túrázót, aki 20 métert zuhant az ausztráliai Mount French település közelében, egy hegyoldalon – írja a DailyMail.

Kritikus állapotban szállítottak kórházba egy túrázót, aki 20 métert zuhant az ausztráliai Mount French település közelében
Kritikus állapotban szállítottak kórházba egy túrázót, aki 20 métert zuhant az ausztráliai Mount French település közelében (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 20 éves túrázó egy csoporttal volt, amikor a baleset történt. A nő közel 20 métert zuhant, súlyos fejsérülést szenvedett.

A helyszínre érkező mentőcsapatok felhozták a sérültet, akit kritikus állapotban, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

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