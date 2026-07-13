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turista

Magyar turistákat mentettek Romániában: kiszáradva, élelem nélkül találtak rájuk - Videó!

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Hétfőre virradóra történt meg a mentés. Az eltévedt magyar turistákat a Lolaia-gerinc északi részén találták meg zseblámpa nélkül és nem megfelelő felszerelésben.
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turistahegyimentőkRománia

Magyar turistákat mentettek ki a romániai Retyezát-hegységből: a mentőakció vasárnap este 10 óra körül kezdődött és hétfő hajnali 4 óra körül ért véget. A Hunyad megyei Salvamont hegyimentő szolgálat vezetője, Ovidiu Bodean elmondása szerint a három eltévedt turistára kimerülten, kiszáradva, élelem és zseblámpa nélkül, a hegyi túrához nem megfelelő felszerelésben találtak rá a Lolaia-gerinc északi részén - írja a Maszol.

Eltévedt magyar turistákat mentettek meg Romániában.
Eltévedt magyar turistákat mentettek meg Romániában. / Fotó: Maszol / Hunyad megyei Salvamont Facebook-oldala

Eltévedt magyar turistákat mentettek meg Romániában

Miután ivóvizet és zseblámpákat adtak nekik, a hegyimentők biztonságban lekísérték a turistákat a Râuşor térségében leparkolt autójukhoz. 

A hegyimentők arra kérik a turistákat, hegyi túrára csak megfelelő felszerelésben induljanak el, és előzetesen tájékozódjanak a turistautak állapotáról, valamint a várható időjárásról. Ez azok számára különösen fontos, akik a Retyezát-hegység magasan fekvő térségeit tervezik felkeresni.

 

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