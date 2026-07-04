Újabb súlyos quadbaleset Zakynthoson, kritikus állapotban egy brit turista

Életveszélyes sérüléseket szenvedett egy 18 éves brit turista, miután péntek este egy quad és egy turistabusz összeütközött a görögországi Zakynthos szigetén.

Súlyos quadbaleset a görög nyaralóhelyen, egy fiatal turista az életéért küzd Fotó: cottonbro studio/Pexels

Dráma Zakynthoson: élet-halál között lebeg a 18 éves brit turista

A fiatal egy másik személlyel utazott a négykerekű járművön, amely egy mellékutcából hajtott ki a Laganas felé vezető főútra. Ekkor ütközött össze a turistabusszal – írta meg a The Sun.

A balesetben mindkét utas megsérült.

A 18 éves brit turista állapota kritikus, a zakynthosi általános kórházban ápolják, ahol továbbra is az életéért küzdenek.

A másik utas, aki szintén turista, könnyebb sérüléseket szenvedett.

A helyi hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit.

Nem ez az első súlyos quadbaleset a népszerű görög üdülőszigeten. Nemrég egy másik 18 éves brit turista, Alfie Moses is életveszélyesen megsérült egy hasonló balesetben. A fiatal 12 csigolyája és 11 bordája eltört, átszakadt a tüdeje, megrepedt a lépe, agyvérzése és válltörése is volt, miután egy quadbaleset során lerepült a járműről. Családja szerint hajszálon múlt az élete.