Tömegek előtt történt tragédia a népszerű strandolóhelyen

Egy 60 éves német turista halt meg Mallorca déli partján, az Es Trenc nevű híres strandon. A férfi fürdés közben került bajba, a vízimentők és a mentőorvosok több mint egy órán át próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni – számolt be a Bild.

Meghalt egy turista Mallorca egyik legismertebb strandján (A képen egy mallorcai strand látható, de nem feltétlenül a cikkben is említett) Fotó: BURKAY CANATAR / Pexels

Turista halt meg fürdőzés közben Mallorca híres strandján

Sajtóinformációk szerint a férfit 10:40 körül kellett kimenteni a vízből. A vízimentők és a helyszínre riasztott mentőorvos azonnal megkezdték az újraélesztését, és több mint egy órán át próbálták megmenteni az életét. A segítség azonban már későn érkezett, a turista meghalt. Az első információk szerint szív- és keringésleállás történhetett, de a hatóságok még vizsgálják, hogy ez okozta-e a fulladást, vagy annak következménye volt.

A haláleset idején több ezer ember alkotott élőláncot a parton, mert környezetvédők attól tartanak, hogy enyhülhet a Baleár-szigetek védett területeinek védelme. Az eddigi információk szerint a tüntetés és a tragikus fürdőbaleset között nincs összefüggés.

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