Részegen zaklathatta a légiutas-kísérőt, bilincsben vitték el a turistát Mallorcán

Egy 30 éves brit turistát őrizetbe vettek Mallorcán, miután a gyanú szerint zaklatta a Ryanair egyik légiutas-kísérőjét a London Stansted repülőteréről Palma de Mallorcára tartó járaton – írta a Daily Mail.

Őrizetbe vettek egy 30 éves brit turistát Mallorcán.

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Bilincsben vitték el a brit turistát Mallorcán

A beszámolók szerint a férfi erősen ittas állapotban utazott, és problémás viselkedése mellett flörtölni kezdett a személyzet egyik férfi tagjával. A gyanú szerint

megpróbálta nyakon csókolni a légiutas-kísérőt, ezért a pilóta még a leszállás előtt értesítette a légiforgalmi irányítást, és rendőri intézkedést kért.

A steward kezdetben nem kívánt hivatalos feljelentést tenni, ezért a férfi a leszállást követően elhagyhatta a repülőgépet, majd átjutott az útlevél-ellenőrzésen is.

Később azonban a légiutas-kísérő meggondolta magát, és mégis vállalta a feljelentést, ezért a rendőrök már nem tudták azonnal elfogni a brit turistát.

A férfit végül akkor vették őrizetbe, amikor megpróbált felszállni a hazafelé induló repülőjáratra. Bilincsben állították bíróság elé, ahol óvadék ellenében szabadlábra helyezték a folyamatban lévő nyomozás idejére.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a brit turista elhagyhatta-e már Spanyolországot, vagy továbbra is Mallorcán tartózkodik.

Nem ez az első hasonló eset a szigeten. Tavaly egy másik brit utast felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, miután egy Newcastle-ből Palma de Mallorcára tartó járaton szexuálisan zaklatott egy légiutas-kísérőt. Az ügyben a vádlott beismerte a bűncselekményt, emellett távoltartást és kötelező szexuális felvilágosító képzésen való részvételt is elrendeltek számára.