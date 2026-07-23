Elképesztő fogása volt a 13 éves fiúnak: 1000 forintért vett egy ruhadarabot a turkálóban, milliókat ért

Igazi főnyereményre bukkant egy amerikai tinédzser egy oregoni turkálóban. A mindössze 3,07 dollárért (nagyjából 1000 forintért) megvásárolt Lakers-mezről később kiderült, hogy azt az NBA-legenda Wilt Chamberlain viselte az 1972-es nagydöntő során. A relikvia végül 89 600 dollárért (mintegy 31 millió forintért) kelt el egy árverésen.
Az Associated Press beszámolója szerint a 13 éves Quinn Brown januárban egy Portland melletti Goodwill használtruha-üzletben nézelődött, amikor észrevette, hogy valaki egy Wilt Chamberlain nevével ellátott sárga Lakers-melegítőfelsőt visszadob egy ruhakupac tetejére. Mivel a srác régóta foglalkozik használt ruhák továbbértékesítésével, azonnal lecsapott rá.
A relikviát később a Sotheby's bocsátotta árverésre.
Az aukciósház előzetesen 150-250 ezer dollárra becsülte az értékét, végül azonban 89 600 dollárért (átszámítva nagyjából 31 millió forintért) talált gazdára 48 licitet követően.
A Sotheby's szerint a rövid ujjú sárga melegítőfelső „rendkívüli sporttörténeti ereklye", amelyet Chamberlain az 1972-es NBA-döntőben viselt, amikor a Los Angeles Lakers legyőzte a New York Knickst.
Nem is gondoltam, hogy ilyesmit egyáltalán lehet találni. Egyszerűen elképesztő szerencsém volt
– mondta Quinn Brown az Associated Pressnek.