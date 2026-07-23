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nagy fogás

Elképesztő fogása volt a 13 éves fiúnak: 1000 forintért vett egy ruhadarabot a turkálóban, milliókat ért

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A legtöbben észre sem vették volna, ő viszont azonnal lecsapott rá. Egy 13 éves amerikai fiú 3 dollárért vett egy régi Lakers-melegítőt egy turkálóban, amelyről később kiderült, hogy az NBA-legenda Wilt Chamberlain viselte. Az ereklye végül 89 600 dollárért, vagyis mintegy 31 millió forintért kelt el.
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nagy fogásLos Angeles Lakersturkáló

Igazi főnyereményre bukkant egy amerikai tinédzser egy oregoni turkálóban. A mindössze 3,07 dollárért (nagyjából 1000 forintért) megvásárolt Lakers-mezről később kiderült, hogy azt az NBA-legenda Wilt Chamberlain viselte az 1972-es nagydöntő során. A relikvia végül 89 600 dollárért (mintegy 31 millió forintért) kelt el egy árverésen.

turkáló
Mindössze ezer forintot fizetett érte: 31 milliót hozott egy 13 éves fiú turkálós vásárlása.
Fotó: Shutterstock

Az Associated Press beszámolója szerint a 13 éves Quinn Brown januárban egy Portland melletti Goodwill használtruha-üzletben nézelődött, amikor észrevette, hogy valaki egy Wilt Chamberlain nevével ellátott sárga Lakers-melegítőfelsőt visszadob egy ruhakupac tetejére. Mivel a srác régóta foglalkozik használt ruhák továbbértékesítésével, azonnal lecsapott rá.

A relikviát később a Sotheby's bocsátotta árverésre. 

Az aukciósház előzetesen 150-250 ezer dollárra becsülte az értékét, végül azonban 89 600 dollárért (átszámítva nagyjából 31 millió forintért) talált gazdára 48 licitet követően.

A Sotheby's szerint a rövid ujjú sárga melegítőfelső „rendkívüli sporttörténeti ereklye", amelyet Chamberlain az 1972-es NBA-döntőben viselt, amikor a Los Angeles Lakers legyőzte a New York Knickst.

Nem is gondoltam, hogy ilyesmit egyáltalán lehet találni. Egyszerűen elképesztő szerencsém volt

– mondta Quinn Brown az Associated Pressnek.

 

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