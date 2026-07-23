Elképesztő fogása volt a 13 éves fiúnak: 1000 forintért vett egy ruhadarabot a turkálóban, milliókat ért

Igazi főnyereményre bukkant egy amerikai tinédzser egy oregoni turkálóban. A mindössze 3,07 dollárért (nagyjából 1000 forintért) megvásárolt Lakers-mezről később kiderült, hogy azt az NBA-legenda Wilt Chamberlain viselte az 1972-es nagydöntő során. A relikvia végül 89 600 dollárért (mintegy 31 millió forintért) kelt el egy árverésen.

Mindössze ezer forintot fizetett érte: 31 milliót hozott egy 13 éves fiú turkálós vásárlása.

Fotó: Shutterstock

Az Associated Press beszámolója szerint a 13 éves Quinn Brown januárban egy Portland melletti Goodwill használtruha-üzletben nézelődött, amikor észrevette, hogy valaki egy Wilt Chamberlain nevével ellátott sárga Lakers-melegítőfelsőt visszadob egy ruhakupac tetejére. Mivel a srác régóta foglalkozik használt ruhák továbbértékesítésével, azonnal lecsapott rá.

3,07 dolara satın alınan bir Wilt Chamberlain ceketi, 89.600 dolara yeniden satıldı!



Quinn Brown için harika bir keşif. 19 yaşındaki Amerikalı genç, Portland'daki bir Goodwill mağazasında, üzerinde Wilt Chamberlain'in adı yazan bir Lakers ısınma ceketini indirimli ürünlerin… pic.twitter.com/eep23BG9iC — The Joker NBA 🃏 (@thejokernba) July 22, 2026

A relikviát később a Sotheby's bocsátotta árverésre.

Az aukciósház előzetesen 150-250 ezer dollárra becsülte az értékét, végül azonban 89 600 dollárért (átszámítva nagyjából 31 millió forintért) talált gazdára 48 licitet követően.

A Sotheby's szerint a rövid ujjú sárga melegítőfelső „rendkívüli sporttörténeti ereklye", amelyet Chamberlain az 1972-es NBA-döntőben viselt, amikor a Los Angeles Lakers legyőzte a New York Knickst.

Nem is gondoltam, hogy ilyesmit egyáltalán lehet találni. Egyszerűen elképesztő szerencsém volt

– mondta Quinn Brown az Associated Pressnek.