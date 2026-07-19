Megütött egy légiutas-kísérőt egy török férfi, mert nem akart nő mellé ülni

A Turkish Airlines Törökországból Düsseldorfba tartó járatán történt egy 29 éves utas a beszámolók szerint a saríára hivatkozva visszautasította, hogy egy nő mellett üljön.

Botrány a Turkish Airlines járatán - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Amikor a légiutas-kísérő emiatt odalépett hozzá, a férfi arcon ütötte a nőt.

A repülőgép landolását követően a düsseldorfi repülőtérre riasztották a szövetségi rendőrséget, amely testi sértés miatt feljelentést tett. Az ügyet később átadták a düsseldorfi rendőrségnek, amely folytatja a nyomozást – írja a Junge Freiheit.

Ein Passagier mit türkischem Migrationshintergrund will auf dem Flug nach Düsseldorf das islamische Recht der Scharia durchsetzen – und schlägt einer Flugbegleiterin ins Gesicht.

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A rendőrség szóvivője az első tanúvallomások alapján azt közölte, hogy a férfi a saríára hivatkozott, és ezért nem volt hajlandó egy nő mellett ülni. A német sajtó szerint a gyanúsított egy Ruhr-vidéken élő, török migrációs hátterű német állampolgár.