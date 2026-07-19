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Turkish Airlines

Megütött egy légiutas-kísérőt egy török férfi, mert nem akart nő mellé ülni

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Egy 29 éves férfi megütött egy légiutas-kísérőt egy Törökországból Düsseldorfba tartó repülőgépen, miután nem volt hajlandó egy nő mellett ülni. A Turkish Airlines járatán történt incidens miatt a német rendőrség testi sértés miatt indított eljárást.
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Turkish Airlinesrepülőgépbántalmazás

A Turkish Airlines Törökországból Düsseldorfba tartó járatán történt egy 29 éves utas a beszámolók szerint a saríára hivatkozva visszautasította, hogy egy nő mellett üljön.

Turkish Airlines
Botrány a Turkish Airlines járatán - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Amikor a légiutas-kísérő emiatt odalépett hozzá, a férfi arcon ütötte a nőt.

A repülőgép landolását követően a düsseldorfi repülőtérre riasztották a szövetségi rendőrséget, amely testi sértés miatt feljelentést tett. Az ügyet később átadták a düsseldorfi rendőrségnek, amely folytatja a nyomozást – írja a Junge Freiheit.

A rendőrség szóvivője az első tanúvallomások alapján azt közölte, hogy a férfi a saríára hivatkozott, és ezért nem volt hajlandó egy nő mellett ülni. A német sajtó szerint a gyanúsított egy Ruhr-vidéken élő, török migrációs hátterű német állampolgár. 

A beszámolók alapján a férfi a szövetségi rendőröknek elismerte a bántalmazást.

 

 

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