Megütött egy légiutas-kísérőt egy török férfi, mert nem akart nő mellé ülni

A Turkish Airlines Törökországból Düsseldorfba tartó járatán történt egy 29 éves utas a beszámolók szerint a saríára hivatkozva visszautasította, hogy egy nő mellett üljön.
Amikor a légiutas-kísérő emiatt odalépett hozzá, a férfi arcon ütötte a nőt.
A repülőgép landolását követően a düsseldorfi repülőtérre riasztották a szövetségi rendőrséget, amely testi sértés miatt feljelentést tett. Az ügyet később átadták a düsseldorfi rendőrségnek, amely folytatja a nyomozást – írja a Junge Freiheit.
A rendőrség szóvivője az első tanúvallomások alapján azt közölte, hogy a férfi a saríára hivatkozott, és ezért nem volt hajlandó egy nő mellett ülni. A német sajtó szerint a gyanúsított egy Ruhr-vidéken élő, török migrációs hátterű német állampolgár.
A beszámolók alapján a férfi a szövetségi rendőröknek elismerte a bántalmazást.