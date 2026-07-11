Mint egy akciófilmben: 11 órás túszdráma zajlott egy berlini szupermarketben

Egy késsel felfegyverzett férfi péntek este, közvetlenül a 22 órás zárás előtt ejtette túszul a pénztárost egy Rewe szupermarketben Berlin Marienfelde városrészében.

A berlini túszdráma egy Rewe szupermarketben zajlott (képünk illusztráció)

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, és azonnal lezárta az üzlet környékét. A hatóságok a kezdetektől kapcsolatban álltak a túszejtővel, és békés megoldásra törekedtek.

Hogyan kezdődött a túszdráma?

A Bild beszámolója szerint a férfi a zárás előtti utolsó vásárlók egyikeként érkezett az üzletbe. A szupermarket egyik 22 éves alkalmazottja elmondta, hogy a férfi a pénztárhoz lépett, azonban nem helyezte fel az áruit a futószalagra, hanem váratlanul előrántott egy nagyméretű kést.

A dolgozó szerint minden néhány másodperc alatt történt. Saját biztonsága érdekében elmenekült az üzletből, miközben kolléganője a támadó fogságában maradt.

Wir sind weiterhin mit unseren Spezialkräften sowie Einsatzkräften unserer Einsatzhundertschaften in #Marienfelde im Einsatz.



Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Bitte meiden Sie den abgesperrten Bereich.



Für Anwohnende besteht keine Gefahr.

^tsm pic.twitter.com/sKcwdEML1N — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 11, 2026

A rendőrség szóvivője megerősítette, hogy a gyanúsított az incidens teljes ideje alatt az üzletben tartózkodott. A helyszínre a különleges műveleti egység (SEK) tagjai is megérkeztek, akik nehézfegyverzettel biztosították a szupermarket környezetét.

Az üzletben végig égett a világítás, miközben a környéket rendőrautók és mentők és biztosították. A korábban az áruházban tartózkodó dolgozókat és vásárlókat tanúként hallgatták ki, majd később elengedték őket.

Több mint 11 órával később rohanták meg az üzletet

A rendőrség végül szombat reggel 9 óra 20 perc körül döntött a beavatkozás mellett. A különleges egységek megrohamozták a Rewe áruházat, elfogták a késes férfit, és kiszabadították a pénztárost.

A nő összesen 11 óra 20 percet töltött a támadó fogságában.

A rendőrség közlése szerint a műveletet követően a túszt biztonságba helyezték, a gyanúsítottat pedig őrizetbe vették. Az eset indítéka, valamint a férfi és az áldozat közötti esetleges kapcsolat egyelőre nem ismert, a nyomozás folyamatban van.