Mint egy akciófilmben: 11 órás túszdráma zajlott egy berlini szupermarketben

Egy késsel felfegyverzett férfi péntek este, közvetlenül a 22 órás zárás előtt ejtette túszul a pénztárost egy Rewe szupermarketben Berlin Marienfelde városrészében.
A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, és azonnal lezárta az üzlet környékét. A hatóságok a kezdetektől kapcsolatban álltak a túszejtővel, és békés megoldásra törekedtek.
Hogyan kezdődött a túszdráma?
A Bild beszámolója szerint a férfi a zárás előtti utolsó vásárlók egyikeként érkezett az üzletbe. A szupermarket egyik 22 éves alkalmazottja elmondta, hogy a férfi a pénztárhoz lépett, azonban nem helyezte fel az áruit a futószalagra, hanem váratlanul előrántott egy nagyméretű kést.
A dolgozó szerint minden néhány másodperc alatt történt. Saját biztonsága érdekében elmenekült az üzletből, miközben kolléganője a támadó fogságában maradt.
A rendőrség szóvivője megerősítette, hogy a gyanúsított az incidens teljes ideje alatt az üzletben tartózkodott. A helyszínre a különleges műveleti egység (SEK) tagjai is megérkeztek, akik nehézfegyverzettel biztosították a szupermarket környezetét.
Az üzletben végig égett a világítás, miközben a környéket rendőrautók és mentők és biztosították. A korábban az áruházban tartózkodó dolgozókat és vásárlókat tanúként hallgatták ki, majd később elengedték őket.
Több mint 11 órával később rohanták meg az üzletet
A rendőrség végül szombat reggel 9 óra 20 perc körül döntött a beavatkozás mellett. A különleges egységek megrohamozták a Rewe áruházat, elfogták a késes férfit, és kiszabadították a pénztárost.
A nő összesen 11 óra 20 percet töltött a támadó fogságában.
A rendőrség közlése szerint a műveletet követően a túszt biztonságba helyezték, a gyanúsítottat pedig őrizetbe vették. Az eset indítéka, valamint a férfi és az áldozat közötti esetleges kapcsolat egyelőre nem ismert, a nyomozás folyamatban van.