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Mint egy akciófilmben: 11 órás túszdráma zajlott egy berlini szupermarketben

túszdráma

Mint egy akciófilmben: 11 órás túszdráma zajlott egy berlini szupermarketben

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Órákon át tartó rendőri intézkedés zajlott egy berlini szupermarketnél, miután egy fegyveres férfi túszul ejtette az egyik alkalmazottat. A túszdráma végül szombat délelőtt ért véget, amikor a különleges rendőri egységek megrohamozták az üzletet, kiszabadították a pénztárost, a támadót pedig elfogták.
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túszdrámaBerlinboltpénztáros

Egy késsel felfegyverzett férfi péntek este, közvetlenül a 22 órás zárás előtt ejtette túszul a pénztárost egy Rewe szupermarketben Berlin Marienfelde városrészében.

A túszdráma egy berlini Rewe szupermarketben zajlott Packaging waste and cardboard boxes stand outside a REWE supermarket in Wiesbaden, Hesse, Germany, on May 16, 2026. The storefront illustrates aspects of grocery retail, trade logistics, and packaging waste associated with food distribution and environmental concerns. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
A berlini túszdráma egy Rewe szupermarketben zajlott  (képünk illusztráció)
Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, és azonnal lezárta az üzlet környékét. A hatóságok a kezdetektől kapcsolatban álltak a túszejtővel, és békés megoldásra törekedtek.

Hogyan kezdődött a túszdráma?

A Bild beszámolója szerint a férfi a zárás előtti utolsó vásárlók egyikeként érkezett az üzletbe. A szupermarket egyik 22 éves alkalmazottja elmondta, hogy a férfi a pénztárhoz lépett, azonban nem helyezte fel az áruit a futószalagra, hanem váratlanul előrántott egy nagyméretű kést.

A dolgozó szerint minden néhány másodperc alatt történt. Saját biztonsága érdekében elmenekült az üzletből, miközben kolléganője a támadó fogságában maradt.

A rendőrség szóvivője megerősítette, hogy a gyanúsított az incidens teljes ideje alatt az üzletben tartózkodott. A helyszínre a különleges műveleti egység (SEK) tagjai is megérkeztek, akik nehézfegyverzettel biztosították a szupermarket környezetét.

Az üzletben végig égett a világítás, miközben a környéket rendőrautók és mentők és biztosították. A korábban az áruházban tartózkodó dolgozókat és vásárlókat tanúként hallgatták ki, majd később elengedték őket.

Több mint 11 órával később rohanták meg az üzletet

A rendőrség végül szombat reggel 9 óra 20 perc körül döntött a beavatkozás mellett. A különleges egységek megrohamozták a Rewe áruházat, elfogták a késes férfit, és kiszabadították a pénztárost.

A nő összesen 11 óra 20 percet töltött a támadó fogságában.

A rendőrség közlése szerint a műveletet követően a túszt biztonságba helyezték, a gyanúsítottat pedig őrizetbe vették. Az eset indítéka, valamint a férfi és az áldozat közötti esetleges kapcsolat egyelőre nem ismert, a nyomozás folyamatban van.

 

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