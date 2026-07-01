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áldozat

Felcsaptak a lángok egy lakóházban, rengeteg a halott és a sérült

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Az épületben közel 200 ember élt. A tűz egy tízemeletes lakóházban ütött ki, ami több halálos áldozattal is járt.
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áldozattűzhalálos tűzeset

Többen meghaltak, valamint megsérültek, miután tűz ütött ki egy tízemeletes lakótömbben Antwerpenben. A hírek szerint a lángok szerdán reggel csaptak fel a Linkeroever negyedben található épület nyolcadik emeletén, a környéket pedig csakhamar sűrű, fekete füst öntötte el.

Firefighters pictured at the scene of a fire in an apartment building in the August Vermeylenlaan street in Antwerp on Wednesday 01 July 2026. According to the first information the fire broke out on the eighth level of the 10-floor building. BELGA PHOTO JONAS ROOSENS (Photo by JONAS ROOSENS / BELGA MAG / Belga via AFP)
Többen életüket vesztették, miután tűz ütött ki egy antwerpeni lakóházban / Fotó: JONAS ROOSENS / BELGA MAG

Tűz ütött ki egy lakóházban, többen életüket vesztették

A belga rendőrség közlése szerint több mint 200 ember élt a tömbben, több áldozat holttestét pedig már megtalálták. Az egyik lakó, Geert Dewulf a köztévének úgy nyilatkozott, a sűrű füst miatt nem tudott kijutni a lakásából. 

Elbarikádoztuk magunkat a lakásunkba, és az erkélyen vártunk. A tűzoltók körülbelül 10 perccel később érkeztek, hogy létra segítségével kimenekítsenek minket

- mondta el.

A tűzoltók elmondása szerint lakásról lakásra jártak, hogy felkutassák a lehetséges áldozatokat, a gyorsan terjedő füst azonban nagyban megnehezítette az emberek evakuálását. A hírek szerint Antwerpen korábbi polgármesterét, Bob Coolst sikeresen kimentették az épületből, majd  kórházba szállították.

A rendőrség azt közölte, egyelőre túl korai lenne megállapítani a tűz keletkezésének okát. Marie de Clercq, az antwerpeni tűzoltóság szóvivője szerint egy összetett tűzesetről van szó, amelynek az oltását a rossz látási viszonyok és az épületben lévő sűrű füst is megnehezítette. Mindeközben Bart De Wever miniszterelnök úgy nyilatkozott, mélyen együtt érez a tűzvész áldozatainak szeretteivel és a kitelepített lakókkal is - írja a BBC.

 

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