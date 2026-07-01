Felcsaptak a lángok egy lakóházban, rengeteg a halott és a sérült

Többen meghaltak, valamint megsérültek, miután tűz ütött ki egy tízemeletes lakótömbben Antwerpenben. A hírek szerint a lángok szerdán reggel csaptak fel a Linkeroever negyedben található épület nyolcadik emeletén, a környéket pedig csakhamar sűrű, fekete füst öntötte el.

Többen életüket vesztették, miután tűz ütött ki egy antwerpeni lakóházban / Fotó: JONAS ROOSENS / BELGA MAG

Tűz ütött ki egy lakóházban, többen életüket vesztették

A belga rendőrség közlése szerint több mint 200 ember élt a tömbben, több áldozat holttestét pedig már megtalálták. Az egyik lakó, Geert Dewulf a köztévének úgy nyilatkozott, a sűrű füst miatt nem tudott kijutni a lakásából.

Elbarikádoztuk magunkat a lakásunkba, és az erkélyen vártunk. A tűzoltók körülbelül 10 perccel később érkeztek, hogy létra segítségével kimenekítsenek minket

- mondta el.

A tűzoltók elmondása szerint lakásról lakásra jártak, hogy felkutassák a lehetséges áldozatokat, a gyorsan terjedő füst azonban nagyban megnehezítette az emberek evakuálását. A hírek szerint Antwerpen korábbi polgármesterét, Bob Coolst sikeresen kimentették az épületből, majd kórházba szállították.

A rendőrség azt közölte, egyelőre túl korai lenne megállapítani a tűz keletkezésének okát. Marie de Clercq, az antwerpeni tűzoltóság szóvivője szerint egy összetett tűzesetről van szó, amelynek az oltását a rossz látási viszonyok és az épületben lévő sűrű füst is megnehezítette. Mindeközben Bart De Wever miniszterelnök úgy nyilatkozott, mélyen együtt érez a tűzvész áldozatainak szeretteivel és a kitelepített lakókkal is - írja a BBC.