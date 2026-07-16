11 ember meghalt, miután tűz ütött ki egy árvaházban

Eddig már legalább 11 ember meghalt és 19-en megsérültek, miután tűz ütött ki egy árvaházban az algériai főváros, Algír egyik külvárosában csütörtökön. A polgári védelem közlése szerint folyamatosan küzdöttek a tűz eloltásáért, amely Mohammadia kerületében tört ki.

Az Algériában napok óta tomboló hőség miatt egy hét leforgása alatt közel 1000 tüzet regisztráltak / Fotó: APP / NurPhoto

Tűz ütött ki egy árvaházban Algériában

A hivatal azt is közölte, a halálos áldozatok száma a jelenlegi adatok szerint 11. Egyelőre nem tudni, pontosan mi okozta a tűz kitörését, ugyanakkor az Algériában napok óta tomboló hőség miatt egy hét leforgása alatt közel 1000 tüzet regisztráltak - írja a France 24.

🔵 #Algeria Almeno 11 morti in un incendio scoppiato in un orfanotrofio di Algeri. Una ventina i feriti. Al momento non si conosce l’età delle vittime. Da chiarire la cause del rogo che non è stato ancora domato pic.twitter.com/rQcxl5i4hG — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 16, 2026



