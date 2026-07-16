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tűz

11 ember meghalt, miután tűz ütött ki egy árvaházban

9 perce
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A jelentések szerint szerint 11 ember meghalt, 19-en pedig megsérültek, miután felcsaptak a lángok egy árvaházban Algériában. A tűz oka egyelőre ismeretlen, azonban, az országot sújtó hőhullám miatt egy hét alatt közel 1000 tüzet regisztráltak.
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tűzhalálos tűzesetAlgériaárvaház

Eddig már legalább 11 ember meghalt és 19-en megsérültek, miután tűz ütött ki egy árvaházban az algériai főváros, Algír egyik külvárosában csütörtökön. A polgári védelem közlése szerint folyamatosan küzdöttek a tűz eloltásáért, amely Mohammadia kerületében tört ki.

Civil protection personnel extinguish mountain fires in Bejaia, Algeria, on July 15, 2026. According to the civil protection report, the fires are under control. (Photo by APP/NurPhoto) (Photo by APP / NurPhoto via AFP)
Az Algériában napok óta tomboló hőség miatt egy hét leforgása alatt közel 1000 tüzet regisztráltak / Fotó: APP / NurPhoto

Tűz ütött ki egy árvaházban Algériában

A hivatal azt is közölte, a halálos áldozatok száma a jelenlegi adatok szerint 11. Egyelőre nem tudni, pontosan mi okozta a tűz kitörését, ugyanakkor az Algériában napok óta tomboló hőség miatt egy hét leforgása alatt közel 1000 tüzet regisztráltak - írja a France 24.

A közelmúltban több tűzesetről is érkezett beszámoló: a napokban Spanyolországban és Franciaországban is erdőtüzek pusztítottak, és halálos áldozatokkal is jártak.


 

 

 

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