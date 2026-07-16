11 ember meghalt, miután tűz ütött ki egy árvaházban

A jelentések szerint szerint 11 ember meghalt, 19-en pedig megsérültek, miután felcsaptak a lángok egy árvaházban Algériában. A tűz oka egyelőre ismeretlen, azonban, az országot sújtó hőhullám miatt egy hét alatt közel 1000 tüzet regisztráltak.
Eddig már legalább 11 ember meghalt és 19-en megsérültek, miután tűz ütött ki egy árvaházban az algériai főváros, Algír egyik külvárosában csütörtökön. A polgári védelem közlése szerint folyamatosan küzdöttek a tűz eloltásáért, amely Mohammadia kerületében tört ki.
Tűz ütött ki egy árvaházban Algériában
A hivatal azt is közölte, a halálos áldozatok száma a jelenlegi adatok szerint 11. Egyelőre nem tudni, pontosan mi okozta a tűz kitörését, ugyanakkor az Algériában napok óta tomboló hőség miatt egy hét leforgása alatt közel 1000 tüzet regisztráltak - írja a France 24.
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A közelmúltban több tűzesetről is érkezett beszámoló: a napokban Spanyolországban és Franciaországban is erdőtüzek pusztítottak, és halálos áldozatokkal is jártak.