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franciaország

Több ezer embert kellett evakuálni, brutális erdőtűz tombol Franciaországban

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A lángok már 4600 hektárnyi erdőt pusztítottak el. A továbbra is tomboló tűz miatt tízezer embert kellett evakuálni Délnyugat-Franciaországban.
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franciaországtűzerdőtűzevakuálás

Tízezer embert kellett evakuálni két tucat kisvárosból és faluból a spanyol határ közelében a Franciaország délnyugati részén tomboló erdőtűz miatt: a tisztviselők szerint a hétfői erős szél miatt még tovább fognak terjedni a lángok.

This photograph shows a wildfire burning in the Aspres region seen from Millas, in the Pyrenees-Orientales department, southern France on July 5, 2026. A wildfire broke out on July 4 at around 19h30 (1730 GMT) in a hard-to-reach massif near Trevillach, in the Pyrenees-Orientales department of southern France and spread rapidly overnight. More than 10,000 residents are currently being evacuated as the wildfire spreads rapidly, having burned around 2,000 hectares. (Photo by Jc Milhet / AFP)
Erdőtűz miatt evakuáltak több ezer embert Franciaországban / Fotó: JC MILHET / AFP

Erdőtűz miatt evakuáltak több ezer embert Franciaországban

Pierre Regnault de la Mothe helyi prefektus egy X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzésben jelentette be, hogy a tűz mintegy 4600 hektárnyi erdőt perzselt fel a francia Pireneusok lábánál. Laurent Nunez belügyminiszter mindeközben arra figyelmeztetett, hogy a körülmények ma reggel még tovább romlottak.

A Trevillach közelében tomboló tűzvész a Tour de France harmadik szakaszának útvonalát is érinti. A helyi hatóságok ezt a szakaszt lezárták a nyilvánosság elől, hogy a mentőszolgálatok könnyen bejuthassanak a területre. A verseny ugyan folytatódik, de a csapatjárművek konvoját a lehető legkisebbre fogják korlátozni - írja a France 24.

A kora nyári hőhullámok Franciaországban és szerte Nyugat-Európában májusban és júniusban már hatalmas földterületeket perzseltek fel, így azok különösen sebezhetők az idén a bozóttüzekkel szemben. 

 

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