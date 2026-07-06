Több ezer embert kellett evakuálni, brutális erdőtűz tombol Franciaországban

Tízezer embert kellett evakuálni két tucat kisvárosból és faluból a spanyol határ közelében a Franciaország délnyugati részén tomboló erdőtűz miatt: a tisztviselők szerint a hétfői erős szél miatt még tovább fognak terjedni a lángok.

Erdőtűz miatt evakuáltak több ezer embert Franciaországban / Fotó: JC MILHET / AFP

Erdőtűz miatt evakuáltak több ezer embert Franciaországban

Pierre Regnault de la Mothe helyi prefektus egy X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzésben jelentette be, hogy a tűz mintegy 4600 hektárnyi erdőt perzselt fel a francia Pireneusok lábánál. Laurent Nunez belügyminiszter mindeközben arra figyelmeztetett, hogy a körülmények ma reggel még tovább romlottak.

Incendies: "Nous avons pour l'instant deux personnes en urgence absolue, dont une sapeur-pompier", indique le porte-parole de la Sécurité civile pic.twitter.com/7VDtmdKV37 — BFM (@BFMTV) July 6, 2026

A Trevillach közelében tomboló tűzvész a Tour de France harmadik szakaszának útvonalát is érinti. A helyi hatóságok ezt a szakaszt lezárták a nyilvánosság elől, hogy a mentőszolgálatok könnyen bejuthassanak a területre. A verseny ugyan folytatódik, de a csapatjárművek konvoját a lehető legkisebbre fogják korlátozni - írja a France 24.