Tűz pusztított Párizs közelében: egy önkéntes tűzoltó is a gyanúsítottak között van

A francia hatóságok három nap után megfékezték a Fontainebleau közelében pusztító erdőtüzet, de a veszély még nem múlt el teljesen. A tűz vasárnap tört ki több ponton, és a híres Fontainebleau-i erdő csaknem tíz százalékát érintette.

Tűz Franciaországban: megfékezték a pusztító erdőtüzet, egy tűzoltó is gyanúsított

Fotó: FRANCK DESPREZ / AFP PHOTO/SDIS77

A lángok több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, miközben a helyszínen még szerdán is mintegy 800 tűzoltó dolgozott azon, hogy megakadályozza az újragyulladást.

Egy önkéntes tűzoltó is a gyanúsítottak között van

Az ügyben eddig öt embert vettek őrizetbe. Közülük az egyik egy 19 éves férfi, aki önkéntes tűzoltóként szolgált Fontainebleau-ban.

A férfi a hatóságok szerint elismerte, hogy egy helyszínen öngyújtóval és benzinnel gyújtott tüzet. A Seine-et-Marne megyei tűzoltóság az eset után felfüggesztette szolgálatából.

A helyi ügyész, Diane Ngomsik szerint egy másik gyanúsított azt vallotta, hogy véletlenül okozott tüzet egy eldobott cigarettával. A hatóságok szerint a két eset között nincs kapcsolat.

Egy 46 éves férfit kedden este fogtak el az erdő közelében, egy parkolóban. A rendőrök a járművében összegyűrt újságokat és egy öngyújtót találtak, ami alapján felmerült a szándékos gyújtogatás gyanúja.

További két személyt szintén őrizetbe vettek a nyomozás során.

Még vizsgálják, mi okozta a pusztítást

A fontainebleau-i erdőtűz vasárnap délután kezdődött az A6-os autópálya közelében, amely Párizst köti össze az ország délkeleti részével. A lángok miatt az út egy szakaszát mindkét irányban le kellett zárni.

Az ügyészség szerint nem zárható ki, hogy az egyik tűz keletkezésében az autópálya mellett zajló munkálatok is szerepet játszhattak.

A hatóságok jelenleg minden lehetőséget vizsgálnak, beleértve a balesetet és a szándékos gyújtogatást is.

Seine-et-Marne prefektusa kedden este közölte, hogy a tüzeket sikerült megfékezni, de teljesen még nem oltották el azokat.

A prefektúra arra figyelmeztetett, hogy a talajban kialakuló tőzegtüzek akár napokig vagy hetekig is továbbterjedhetnek, és a felszín alatt akár több száz méterre is újra felbukkanhatnak.