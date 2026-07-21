Tűz ütött ki egy franciaországi repülőtér közelében - két tűzoltó életét vesztette a lángokban

Tűz ütött ki egy épületben Bordeaux külvárosában. A lángok két tűzoltó életét követelték, miközben a közeli repülőtér forgalmában késések alakultak ki.
Két tűzoltó vesztette életét kedden egy délnyugat-franciaországi tűzvészben. A lángok miatt a közeli repültért fogalmában is késések alakultak ki.
Tűz ütött ki egy franciaországi repülőtér közelében
Laurent Nunez belügyminiszter, aki a Nemzetgyűlés képviselői előtt jelentette be a haláleseteket, elmondta, hogy a tűzoltók egy épülettűz ellen küzdöttek Mérignacban, Bordeaux azon külvárosában, ahol a város repülőtere is található. A miniszter elárulta, hogy további részletekre vár a történtekkel kapcsolatban.
A repülőtér a weboldalán közzétett közleményben azt írták, hogy egy közeli tűzeset miatt egyes járatok késnek - írta az AP News.
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