Tűz ütött ki egy franciaországi repülőtér közelében - két tűzoltó életét vesztette a lángokban

Két tűzoltó vesztette életét kedden egy délnyugat-franciaországi tűzvészben. A lángok miatt a közeli repültért fogalmában is késések alakultak ki.

Tűz ütött ki egy franciaországi repülőtér közelében Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Tűz ütött ki egy franciaországi repülőtér közelében

Laurent Nunez belügyminiszter, aki a Nemzetgyűlés képviselői előtt jelentette be a haláleseteket, elmondta, hogy a tűzoltók egy épülettűz ellen küzdöttek Mérignacban, Bordeaux azon külvárosában, ahol a város repülőtere is található. A miniszter elárulta, hogy további részletekre vár a történtekkel kapcsolatban.

A repülőtér a weboldalán közzétett közleményben azt írták, hogy egy közeli tűzeset miatt egyes járatok késnek - írta az AP News.