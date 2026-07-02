Vészhelyzet a Disney Worldben, tűz miatt ürítették ki az ikonikus attrakciót

Tűz ütött ki a floridai Disney Worldben szerdán. A tűz és erős füst miatt leállították az „It’s a Small World” nevű élményelemet – írja a New York Post.
A hajós attrakció pillanatok alatt ellepte a füst szerdán a világhírű vidámparkban. A látogatók videókat is rögzítettek, amelyeken látható, ahogy a személyzet azonnal beavatkozik, miközben a csónakok tovább haladtak a pályán.
A dolgozók gyorsan reagáltak, és poroltóval oltották a feltételezett tüzet. Több beszámoló alapján egy vendég táskájában lévő hordozható töltő eszköz gyulladhatott ki, ez okozhatta a füstöt és a riadalmat.
A Disney hivatalosan egyelőre nem erősítette meg a tűz pontos okát. A park dolgozói azonban a helyszíni beszámolók szerint gyorsan evakuálták a látogatókat, és sikerült megfékezni a helyzetet, mielőtt komolyabb kár keletkezett volna.
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