Vészhelyzet a Disney Worldben, tűz miatt ürítették ki az ikonikus attrakciót

Tűz ütött ki a floridai Disney Worldben szerdán. A tűz és erős füst miatt leállították az „It’s a Small World” nevű élményelemet – írja a New York Post.

Tűz a Disney Worldben: füst lepte el az ikonikus attrakciót (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A hajós attrakció pillanatok alatt ellepte a füst szerdán a világhírű vidámparkban. A látogatók videókat is rögzítettek, amelyeken látható, ahogy a személyzet azonnal beavatkozik, miközben a csónakok tovább haladtak a pályán.

A dolgozók gyorsan reagáltak, és poroltóval oltották a feltételezett tüzet. Több beszámoló alapján egy vendég táskájában lévő hordozható töltő eszköz gyulladhatott ki, ez okozhatta a füstöt és a riadalmat.

A Disney hivatalosan egyelőre nem erősítette meg a tűz pontos okát. A park dolgozói azonban a helyszíni beszámolók szerint gyorsan evakuálták a látogatókat, és sikerült megfékezni a helyzetet, mielőtt komolyabb kár keletkezett volna.

Fire breaks out at It's a Small World at Magic Kingdomhttps://t.co/IqrE9QLO0l pic.twitter.com/kiC7akQ1aA — Mattlegostar (@Mattlegostar2) July 1, 2026