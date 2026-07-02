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tűz

Vészhelyzet a Disney Worldben, tűz miatt ürítették ki az ikonikus attrakciót

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Füst és pánik miatt leállították a Disney World egyik ikonikus attrakcióját. A szemtanúk szerint a tűz az egyik vendég miatt keletkezhetett, akinek a táskájában lévő hordozható töltő eszköz kigyulladt.
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tűzdisney worldFloridafüst

Tűz ütött ki a floridai Disney Worldben szerdán. A tűz és erős füst miatt leállították az „It’s a Small World” nevű élményelemet – írja a New York Post.

Tűz a Disney Worldben: füst lepte el az ikonikus attrakciót
Tűz a Disney Worldben: füst lepte el az ikonikus attrakciót (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A hajós attrakció pillanatok alatt ellepte a füst szerdán a világhírű vidámparkban. A látogatók videókat is rögzítettek, amelyeken látható, ahogy a személyzet azonnal beavatkozik, miközben a csónakok tovább haladtak a pályán.

A dolgozók gyorsan reagáltak, és poroltóval oltották a feltételezett tüzet. Több beszámoló alapján egy vendég táskájában lévő hordozható töltő eszköz gyulladhatott ki, ez okozhatta a füstöt és a riadalmat.

A Disney hivatalosan egyelőre nem erősítette meg a tűz pontos okát. A park dolgozói azonban a helyszíni beszámolók szerint gyorsan evakuálták a látogatókat, és sikerült megfékezni a helyzetet, mielőtt komolyabb kár keletkezett volna.

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