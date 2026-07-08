Több mint egy hete ég egy hatalmas szeméttelep Indonéziában

Nyolcadik napja ég a Jakarta közelében található Jatiwaringin hulladéklerakó egyik hatalmas szemétdombja. A tűz eddig több mint 15 hektáros területet érintett, a sűrű füst pedig a környező lakóövezeteket is beborította – számolt be róla a BBC.

A tűz több mint 15 hektáros területet érintett a Jatiwaringin hulladéklerakónál, az oltásba helikoptereket is bevontak

Fotó: FAISAL RAMADHAN / NurPhoto

A helyi hatóságok helikopterekkel, vízszállító járművekkel, buldózerekkel és drónokkal próbálják megfékezni a lángokat. A cél, hogy a tüzet még a hét végéig sikerüljön eloltani.

A tűz június 30-án keletkezett, és a beszámolók szerint egy kisebb szikra indította el, amelyet az erős szél gyorsan továbbterjesztett. A lángok olyan részekre is átterjedtek, ahol a nagy mennyiségű felhalmozott hulladék miatt különösen nehéz az oltás.

Az Indonéz Környezetvédelmi Minisztérium mérései szerint a levegő minősége a szemétdomb környezetében veszélyes szintre romlott. Bár az utóbbi napokban némi javulást mértek, a füst továbbra is jelentős területeket érint.

A tűz eloltása után országszerte felülvizsgálják a hulladéklerakókat

Az Indonéz Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség szerint az oltást nehezíti, hogy a tűz nem csupán a felszínen ég, hanem a felhalmozott hulladék belsejében is tovább parázslik.

Környezetvédő szervezetek szerint a tüzet valószínűleg a bomló szerves hulladékból felszabaduló metángáz meggyulladása okozhatta. Úgy vélik, a szabályozatlan nyílt hulladéklerakás és a túlterhelt lerakók miatt hasonló esetek a jövőben is előfordulhatnak.

A Jatiwaringin lerakó naponta legfeljebb 2700 tonna hulladék befogadására alkalmas, ami a térségben keletkező hulladék mennyiségének csak mintegy 59 százalékát fedezi. A fennmaradó hulladék jelentős része a környéken kialakult nyílt lerakókba kerül.

Országos vizsgálat indul a tűz miatt

Az indonéz Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium közölte, hogy a tűz eloltását követően kivizsgálják a keletkezés okát. A tárca augusztus elején országszerte 390 hulladéklerakó működését is felülvizsgálja.