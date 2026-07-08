Több mint egy hete ég egy hatalmas szeméttelep Indonéziában

Nyolcadik napja ég a Jakarta közelében található Jatiwaringin hulladéklerakó egyik hatalmas szemétdombja. A tűz eddig több mint 15 hektáros területet érintett, a sűrű füst pedig a környező lakóövezeteket is beborította – számolt be róla a BBC.
A helyi hatóságok helikopterekkel, vízszállító járművekkel, buldózerekkel és drónokkal próbálják megfékezni a lángokat. A cél, hogy a tüzet még a hét végéig sikerüljön eloltani.
A tűz június 30-án keletkezett, és a beszámolók szerint egy kisebb szikra indította el, amelyet az erős szél gyorsan továbbterjesztett. A lángok olyan részekre is átterjedtek, ahol a nagy mennyiségű felhalmozott hulladék miatt különösen nehéz az oltás.
Az Indonéz Környezetvédelmi Minisztérium mérései szerint a levegő minősége a szemétdomb környezetében veszélyes szintre romlott. Bár az utóbbi napokban némi javulást mértek, a füst továbbra is jelentős területeket érint.
A tűz eloltása után országszerte felülvizsgálják a hulladéklerakókat
Az Indonéz Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség szerint az oltást nehezíti, hogy a tűz nem csupán a felszínen ég, hanem a felhalmozott hulladék belsejében is tovább parázslik.
Környezetvédő szervezetek szerint a tüzet valószínűleg a bomló szerves hulladékból felszabaduló metángáz meggyulladása okozhatta. Úgy vélik, a szabályozatlan nyílt hulladéklerakás és a túlterhelt lerakók miatt hasonló esetek a jövőben is előfordulhatnak.
A Jatiwaringin lerakó naponta legfeljebb 2700 tonna hulladék befogadására alkalmas, ami a térségben keletkező hulladék mennyiségének csak mintegy 59 százalékát fedezi. A fennmaradó hulladék jelentős része a környéken kialakult nyílt lerakókba kerül.
Országos vizsgálat indul a tűz miatt
Az indonéz Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium közölte, hogy a tűz eloltását követően kivizsgálják a keletkezés okát. A tárca augusztus elején országszerte 390 hulladéklerakó működését is felülvizsgálja.
A minisztérium emlékeztetett arra is, hogy a Jatiwaringin hulladéklerakó 2025-ben már adminisztratív szankciót kapott a nem megfelelő üzemeltetés miatt. A hatóságok ellenőrzöttebb hulladékkezelési módszerek bevezetését sürgetik, amelyek csökkenthetik a metángáz felhalmozódásának és az ehhez hasonló tüzek kialakulásának kockázatát.
A helyi egészségügyi hatóságok eddig legalább 234 lakost vizsgáltak meg légzőszervi panaszok miatt, közülük 72 embernél akut felső légúti fertőzést állapítottak meg. A mérgező füst miatt több száz ember ideiglenes szálláshelyre kényszerült.