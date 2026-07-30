Hajnalban észlelték a tüzet a börzsönyi Kemencén azok a büntetés-végrehajtási dolgozók, akik éppen munkába tartottak. A két férfi külön útvonalon indult el, amikor feltűnt nekik a település határában gomolygó nagy mennyiségű füst.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) közlése szerint a dolgozók utánanéztek a füst forrásának, és azt látták, hogy Kemence szélén, egy lakóház közelében száraz fű és több bokor kapott lángra.
A tűz körülbelül 30 négyzetméteres területet érintett.
Azonnal megkezdték az oltást
A két férfi felébresztette a veszélyben lévő lakókat, majd értesítette a tűzoltókat is. Ezt követően a ház udvarán található kerti csap segítségével saját maguk kezdték meg a lángok oltását.
A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen a környező területekre és az épületre.
Mire a Vámosmikolai Önkormányzati Tűzoltóság egységei a helyszínre érkeztek, a tüzet már eloltották.
A BvOP tájékoztatása szerint a két dolgozó a Márianosztrai Fegyház és Börtön mellett működő, a fogvatartottak foglalkoztatását segítő Nostra büntetés-végrehajtási Kft. munkatársa.