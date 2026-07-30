Hajnalban észlelték a tüzet a börzsönyi Kemencén azok a büntetés-végrehajtási dolgozók, akik éppen munkába tartottak. A két férfi külön útvonalon indult el, amikor feltűnt nekik a település határában gomolygó nagy mennyiségű füst.

Tűz: két büntetés-végrehajtási dolgozó mentette meg Kemencét a lángoktól Forrás: BvOP

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) közlése szerint a dolgozók utánanéztek a füst forrásának, és azt látták, hogy Kemence szélén, egy lakóház közelében száraz fű és több bokor kapott lángra.

A tűz körülbelül 30 négyzetméteres területet érintett.

Azonnal megkezdték az oltást

A két férfi felébresztette a veszélyben lévő lakókat, majd értesítette a tűzoltókat is. Ezt követően a ház udvarán található kerti csap segítségével saját maguk kezdték meg a lángok oltását.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen a környező területekre és az épületre.

Mire a Vámosmikolai Önkormányzati Tűzoltóság egységei a helyszínre érkeztek, a tüzet már eloltották.

A BvOP tájékoztatása szerint a két dolgozó a Márianosztrai Fegyház és Börtön mellett működő, a fogvatartottak foglalkoztatását segítő Nostra büntetés-végrehajtási Kft. munkatársa.