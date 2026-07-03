Szívszorító részlet látott napvilágot annak a családnak a tragédiájából, akik tűzesetben vesztették életüket. A család az ohiói Econo Lodge Motel vendége volt, amikor július 1-én hajnali fél kettőkor hirtelen lángok csaptak fel. A hatóságok közlése szerint a három családtag az egyik motelszobában rekedt, miközben a tűz gyorsan továbbterjedt. A tűzoltók többször is megpróbálták elérni őket, de nem tudták hozzájuk jutni, még a helyszínen halottnak nyilvánították őket. April Graser, a motel alkalmazottja, aki az éjszakai műszakban dolgozott a tűz kitörésekor azonban elárulta: az egyik áldozat kétségbeesve kért tőle segítséget utolsó pillanataiban.

Másodpercek alatt leptek el mindent a lángok, nem lehetett segíteni a tűzben rekedt családon. Fotó: Pixabay.com

Éjszakai műszakban voltam. Minden nyugodt volt, aztán a 121-es szobában megszálló férfi odarohant hozzám, és azt kiabálta, hogy hívjam a 911-et, mert tűz van. Ránéztem a motel biztonsági kameráinak felvételeire és láttam, hogy az épület délnyugati sarkát már teljesen elborították a lángok. Néhány pillanattal később megszólalt a recepciós telefon. Az egyik bent rekedt áldozat hívott. Azt mondta: "Kérem, kérem, April, kérem!" Én pedig azt válaszoltam: "Már hívtam a 911-et." Könyörgött, hogy szerezzek segítséget, mert bent rekedtek az épületben, nem tudtak kijutni a szobájukból. Hallottam, ahogy sírnak, sikoltoznak, mindannyian kétségbeesetten kiabáltak

- emlékezett vissza April.

Nem lehetett segíteni a tűzben rekedt családon, tragédia történt

A tűz oltásában mintegy 15 tűzoltóság vett részt, összesen 30 tűzoltóautóval és körülbelül 70 tűzoltóval. A lángokat nagyjából egy óra alatt sikerült megfékezni. A tűz keletkezésének okát továbbra is vizsgálják, írja a People.