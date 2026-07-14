Bekapcsolta a kenyérpirítót a kutya, kigyulladt az egész ház

Egy kenyérpirító miatt keletkezett tűz egy családi házban a Maryland állambeli Belcamp településen. A tűzoltókat helyi idő szerint nem sokkal fél hat után riasztották a Foxglove Court egyik ingatlanához, mintegy 20 perc alatt sikerült eloltaniuk a tüzet.

A tűzben három állat elpusztult

Fotó: Twitter/X

A ház tulajdonosai a tűz idején nem voltak otthon, ezért ember nem sérült meg, a szomszédoknak pedig sikerült kimenteniük két kutyát az égő épületből.

Egy harmadik kutya és két macska azonban elpusztult a tűzben.

A család szakállas agámáját csak később találták meg, az állatot kritikus állapotban látták el, de 24 órás intenzív kezelés után életben maradt – írja a Fox News.

A vizsgálat szerint a tűz a konyhában keletkezett, majd gyorsan átterjedt a ház többi részére. A hatóságok megállapították, hogy

az egyik kutya felugrott a konyhapultra, és véletlenül bekapcsolta a kenyérpirítót. A készülék közelében lévő éghető tárgyak lángra kaptak, ami végül az egész házra kiterjedő tüzet okozott.

A tüzet okozó kutya volt az egyik, amit a szomszédoknak sikerült kimenteniük.

A dog accidentally turned on a toaster, igniting a house fire in Harford County over the weekend, according to the Office of the Maryland State Fire Marshal.



DETAILS: https://t.co/Mvs0GwcScL pic.twitter.com/lbnIVaFj1Q — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) July 14, 2026

A történtekről egy biztonsági kamera készített felvételt, melyen látszik, ahogy a kutya a pultra ugrik, majd a tárgyak között mozog, mielőtt bekapcsolja a kenyérpirítót. Ennek alapján a tűzvizsgálók hivatalosan is véletlen balesetnek minősítették az esetet.

A családi ház jelentős károkat szenvedett a tűz, a füst, a korom és az oltáshoz felhasznált víz miatt.

A szakértők az épületben keletkezett kárt mintegy 150 ezer dollárra (47,5 millió forintra), míg az ingóságokban okozott veszteséget további 50 ezer dollárra (15 millió forintra) becsülték.

Tűzbe rohant fiáért a hős apa

A nyomozók jelenleg vizsgálják a halálos tűzesetet. A tragédia nagyságát tovább mélyíti az, hogy az önfeláldozó édesapa nem tudta, a fia már korábban kijutott az égő épületből.