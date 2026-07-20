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tűz

Tűz ütött ki Skócia egyik híres jelképénél – videók

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Vasárnap este szabadtéri tűz keletkezett Edinburgh egyik legismertebb látványosságánál. A tűz miatt négy tűzoltóautót riasztottak az Arthur's Seathez, miközben a skóciai Cairngorms Nemzeti Parkban továbbra is zajlik a több napja tartó erdőtűz oltása.
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tűzEdinburghSkócia

Vasárnap este szabadtéri tűz ütött ki Edinburghban, az Arthur's Seat területén. A Skót Tűzoltó- és Mentőszolgálat (SFRS) tájékoztatása szerint a bejelentés helyi idő szerint 18:38-kor érkezett, ezt követően négy tűzoltóautót riasztottak a helyszínre – írja az Independent.

2025 nyarán szintén tűz ütött ki Edinburgh belvárosában, az Arthur’s Seatnél. EDINBURGH, SCOTLAND - AUGUST 10: Flames rises after fire broke out on Arthur's Seat, in the center of Edinburgh, Scotland on August 10, 2025. Oguz Kagan Meydan / Anadolu (Photo by Oguz Kagan Meydan / Anadolu via AFP)
2025 nyarán szintén tűz ütött ki Edinburgh belvárosában, az Arthur’s Seatnél
Fotó: OGUZ KAGAN MEYDAN / ANADOLU

A hatóságok közlése szerint a tűzoltók még az esti órákban is a helyszínen dolgoztak. Sérültekről nem érkezett jelentés.

@heandawg1 Edinburgh be burning again.. #arthurseat #edinburgh ♬ original sound - Heaney

A tűz idején a Cairngormsban is folytatódott az oltás

A skóciai tűzoltók ezzel párhuzamosan továbbra is a Cairngorms Nemzeti Parkban napok óta égő erdőtűz megfékezésén dolgoznak. A park vezetése vasárnap arról számolt be, hogy a lángokat már nagyrészt sikerült körülhatárolni.

A tájékoztatás szerint a tűz a legsúlyosabb időszakában mintegy négy négyzetkilométeres területet érintett. Az oltásban a földi egységek mellett helikopteres támogatást is alkalmaztak, különösen a nehezen megközelíthető területeken.

A Cairngorms Nemzeti Park vezetése közölte, hogy a korábban kitelepített lakosok várhatóan még vasárnap visszatérhetnek otthonaikba. Ugyanakkor a Ski Road és a környező területek egyelőre lezárva maradnak, mivel a helyszínen továbbra is jelentős számú tűzoltó és munkagép dolgozik.

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