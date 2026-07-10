Tűz ütött ki egy vonaton - evakuálták az utasokat

A Birmingham New Street állomásról evakuálták az ingázókat, minden vonalat leállítottak, miután tűz ütött ki egy vonaton. A National Rail reggel figyelmeztette az utasokat, hogy komoly fennakadásokra számíthatnak.

Tűz ütött ki egy vonaton. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Tűz ütött ki egy vonaton



Tűz ütött ki egy vonaton a Birmingham New Street állomáson, ami miatt minden vonal leállt. Az állomáson áthaladó járatok törlődhetnek, késhetnek vagy módosulhatnak

- olvasható X-oldalukon.

Később a szolgáltató tisztázta, hogy helyi idő szerint 9 óráig lehet számítani akár 60 perces késésekre is, de a vonalakat újra megnyitották - írta a Mirror.