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tűz

Tűz ütött ki egy vonaton - evakuálták az utasokat

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Akár 60 perces késésekre is számíthatnak az utasok. Egy állomást ideiglenesen lezártak Birminghamben a tűzeset miatt.
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tűzvonatbirmingham

A Birmingham New Street állomásról evakuálták az ingázókat, minden vonalat leállítottak, miután tűz ütött ki egy vonaton. A National Rail reggel figyelmeztette az utasokat, hogy komoly fennakadásokra számíthatnak.

Tűz ütött ki egy vonaton
Tűz ütött ki egy vonaton. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Tűz ütött ki egy vonaton
 

Tűz ütött ki egy vonaton a Birmingham New Street állomáson, ami miatt minden vonal leállt. Az állomáson áthaladó járatok törlődhetnek, késhetnek vagy módosulhatnak

- olvasható X-oldalukon.

Később a szolgáltató tisztázta, hogy helyi idő szerint 9 óráig lehet számítani akár 60 perces késésekre is, de a vonalakat újra megnyitották - írta a Mirror.

 

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