Tűz ütött ki egy vonaton - evakuálták az utasokat

Akár 60 perces késésekre is számíthatnak az utasok. Egy állomást ideiglenesen lezártak Birminghamben a tűzeset miatt.
A Birmingham New Street állomásról evakuálták az ingázókat, minden vonalat leállítottak, miután tűz ütött ki egy vonaton. A National Rail reggel figyelmeztette az utasokat, hogy komoly fennakadásokra számíthatnak.
Tűz ütött ki egy vonaton
Tűz ütött ki egy vonaton a Birmingham New Street állomáson, ami miatt minden vonal leállt. Az állomáson áthaladó járatok törlődhetnek, késhetnek vagy módosulhatnak
- olvasható X-oldalukon.
Később a szolgáltató tisztázta, hogy helyi idő szerint 9 óráig lehet számítani akár 60 perces késésekre is, de a vonalakat újra megnyitották - írta a Mirror.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!