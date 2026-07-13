Hatalmas tűz volt a vasútállomás mellett, 125 tűzoltó küzdött a lángokkal

Tűz ütött ki Walthamstow-ban, London északkeleti részén, ami egy vasúti töltést, egy házat, kerteket és fészereket is érintett. A Mirror vasárnap éjszaka azt közölte, a lángokkal nagyjából 125 tűzoltó küzd, mialatt lakosokat evakuáltak és közlekedési káosz alakult ki a helyszínen.
Tűz ütött ki a vasútállomás közelében
A hírek szerint útlezárások vannak érvényben, a Weaver Overground vonalon pedig a közlekedés részben szünetel.
A tűzoltók keményen dolgoznak a Walthamstow-ban keletkezett tűz eloltásán. Kérjük, kerüljék el a Wood Streetet és a környező utakat. A Weaver London Overground vonalon jelenleg részben szünetel a közlekedés
- jelentette be a londoni tűzoltóság.
Mindeközben egy helyi önkormányzati szervezet, a Transport for London komoly késésekre figyelmeztetett.
Weaver vonal: nincs járat Hackney Downs és Chingford között, és komoly késések lesznek a vonal többi részén is, amíg egy fát eltávolítanak a sínekről Walthamstow Central állomáson. A londoni metró minden szóba jöhető útvonalon elfogad jegyeket
- jelentették be.
Úgy tudni, a mentőszolgálatok vasárnap este fél 6 körül érkeztek a helyszínre Walthamstow-ban, miután több mint 100 bejelentést kaptak, mialatt a tűz épületeket és kerteket borított be, és végül a síneket is elérte. A lakosoknak azt tanácsolták, tartsák csukva az ablakokat és ajtókat a sűrű füst miatt, amely a tűz következtében keletkezett, az autósoknak pedig, hogy lehetőség szerint kerüljék el a környéket.