Hatalmas tűz volt a vasútállomás mellett, 125 tűzoltó küzdött a lángokkal

Tűz ütött ki Walthamstow-ban, London északkeleti részén, ami egy vasúti töltést, egy házat, kerteket és fészereket is érintett. A Mirror vasárnap éjszaka azt közölte, a lángokkal nagyjából 125 tűzoltó küzd, mialatt lakosokat evakuáltak és közlekedési káosz alakult ki a helyszínen.

Tűz ütött ki a vasútállomás közelében / Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Tűz ütött ki a vasútállomás közelében

A hírek szerint útlezárások vannak érvényben, a Weaver Overground vonalon pedig a közlekedés részben szünetel.

A tűzoltók keményen dolgoznak a Walthamstow-ban keletkezett tűz eloltásán. Kérjük, kerüljék el a Wood Streetet és a környező utakat. A Weaver London Overground vonalon jelenleg részben szünetel a közlekedés

- jelentette be a londoni tűzoltóság.

The situation in Walthamstow. I hope everyone is safe 🙏 pic.twitter.com/h3N43FQ8V0 — Zulfiqar Ahmed 🤔 (@ZulfiqarAhmed69) July 12, 2026

Mindeközben egy helyi önkormányzati szervezet, a Transport for London komoly késésekre figyelmeztetett.

Weaver vonal: nincs járat Hackney Downs és Chingford között, és komoly késések lesznek a vonal többi részén is, amíg egy fát eltávolítanak a sínekről Walthamstow Central állomáson. A londoni metró minden szóba jöhető útvonalon elfogad jegyeket

- jelentették be.

Úgy tudni, a mentőszolgálatok vasárnap este fél 6 körül érkeztek a helyszínre Walthamstow-ban, miután több mint 100 bejelentést kaptak, mialatt a tűz épületeket és kerteket borított be, és végül a síneket is elérte. A lakosoknak azt tanácsolták, tartsák csukva az ablakokat és ajtókat a sűrű füst miatt, amely a tűz következtében keletkezett, az autósoknak pedig, hogy lehetőség szerint kerüljék el a környéket.