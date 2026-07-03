Több ezer embert evakuáltak: pusztító tüzek tombolnak Dél-Franciaországban

Több ezer tűzoltó dolgozott pénteken Dél-Franciaországban az idén rendkívül korai és heves tüzek eloltásán, amelyek napok óta pusztítanak.

Tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban / Fotó: JC MILHET / AFP

Tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban

A déli Canet-en-Roussillon településen csütörtök este három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben kellett beavatkozniuk, amelynek nagy része a tűz martalékává vált. Több mint háromezer embert, többségében kempingezőket, valamint környékbeli cégek dolgozóit is evakuálták. Az oltásban több helikopter is részt vett.

A nyaralók kétségbeesettek, kicsit elveszettek. A kempinget a csomagjaik nélkül hagyták el. Sok német, angol és holland van közöttük

- mondta a tengerparti üdülőhely polgármestere az AFP hírügynökségnek.

Marseille-ben a tűzvész elleni válságügyi kormányközi bizottság ülésén Sébastien Lecornu miniszterelnök úgy vélte, hogy "az éghajlati események elősegítették a meglehetősen heves és korai erdőtüzeket".

A kormány tájékoztatása szerint az országban 7 ezer helyen keletkezett tűz és 8700 hektár égett le a nyári szezon kezdete óta.

Csütörtökön 26 erdőtüzet oltottak egyszerre a tűzoltók a déli országrészben - mondta pénteken sajtótájékoztatóján Laurent Nunez belügyminiszter, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a tüzek nyolcvan százalékát emberi hanyagság okozza (eldobott cigarettacsikk, tűzrakóhely).

A legjelentősebb tűz, amelyet az idényben eddig regisztráltak, szerda óta ég a déli Aude és Hérault megyékben. A szél táplálja, és már körülbelül 900 hektáron terjedt el.

Kicsit délebbre, Narbonne-ban is tűz ütött ki csütörtök délután, amelyet este sikerült megfékezni, miután két ház leégett a prefektúra szerint, amely azt is jelezte, hogy 12 embert kellett a hatóságoknak biztonságba helyezniük. Gard megyében, Milhaud településnél, egy raklapokat gyártó vállalatnál keletkezett tűz, amely este 130 hektáron terjedt el.

Ezek a tüzek Franciaország jelenleg szélsőséges időjárási viszonyai között gyorsan terjednek: a déli országrészben nagyon magas a hőmérséklet, erős a szél, a növényzet pedig -, amely a tavaszi esőknek köszönhetően gyorsan kizöldült -, mostanra teljesen kiszáradt.

A miniszterelnök eközben politikai nyomás alatt áll, miután a Zöldek csütörtökön bizalmatlansági indítványt nyújtottak be a Nemzetgyűlésben a kormány ellen, amiért az az ellenzéki párt szerint kiszolgáltatta az országot, és nem tett meg minden szükséges intézkedést az éghajlatváltozással és a hőhullámokkal szemben - írja az MTI.