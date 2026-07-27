Újabb halálos veszély: a tűzfelhő tovább terjeszti a pusztító lángokat Franciaországban

Franciaországban és Spanyolországban továbbra is hatalmas erdőtüzek pusztítanak, amelyek miatt már több mint 250 ezer embert kellett kitelepíteni. A rendkívüli hőség és az erős szél mellett a szakemberek szerint egy különleges meteorológiai jelenség, az úgynevezett tűzfelhő is jelentősen hozzájárul a lángok gyors terjedéséhez – írja a DailyMail.

Egy tűzoltó áll a lángok előtt, miközben 2026. július 26-án erdőtűz tombol Saint-Jean-d’Illacban, Bordeaux-tól mintegy 30 km-re, ahol egy erdőtűz pusztít az Arcachon-medence (Gironde) északi részén. Franciaország felett a pusztító tűz hatására tűzfelhő alakult ki.

Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Tűzfelhő akkor alakul ki, amikor egy rendkívül intenzív tűz hatalmas mennyiségű forró levegőt, füstöt és hamut juttat a légkör magasabb rétegeibe. Ahogy ez a füstoszlop emelkedik, lehűl, a benne lévő nedvesség kicsapódik, és egy óriási felhő képződik. Ez azonban nem egy átlagos zivatarfelhő: saját időjárási rendszert hozhat létre, amely erős, kiszámíthatatlan széllökéseket generál. Ezek a szelek tovább táplálják az alatta tomboló tüzet, így a lángok gyorsabban és váratlan irányokba terjedhetnek.

Már Franciaország felett is megjelent a tűzfelhő

A szakemberek szerint Bordeaux térségében már kialakult egy tűzfelhő, miközben a lángok erdőket emésztenek fel és településeket veszélyeztetnek.

Korábban ilyen jelenséget főként Ausztráliában és Észak-Amerikában figyeltek meg, ahol gyakoriak a nagy kiterjedésű bozót- és erdőtüzek. Franciaországban azonban most először dokumentálták hivatalosan a kialakulását.

A NASA korábban olyan pusztítónak nevezte ezt a jelenséget, hogy a „felhők tüzet okádó sárkányának” titulálta.

A Francia Nemzeti Tűzoltó Szövetség egyik vezetője, Eric Brocardi alezredes szerint a tűz középpontjában a talaj hőmérséklete olyan magasra emelkedik, hogy a forró levegő hatalmas oszlopként tör felfelé, ahol hidegebb légrétegekkel találkozik. Ennek eredményeként létrejön a tűzfelhő, amely saját légáramlásokat alakít ki. A folyamatosan változó szelek miatt a tűzfront állandóan módosul, ezért szinte lehetetlen megjósolni, merre terjednek tovább a lángok.

A szakember szerint a helyzet annyira kiszámíthatatlanná vált, hogy a tűzoltók sok helyen már nem tudják közvetlenül oltani a tüzet, hanem védekező stratégiára kényszerültek. Elsődleges céljuk az emberek biztonságba helyezése, miközben olyan pontokat keresnek, ahol még megfékezhető a tűz.