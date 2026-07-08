Halálos robbanás a tetőn: tűzijáték végzett a 23 éves férfival

Halálos baleset történt az amerikai Minnesota államban, ahol egy 23 éves férfi életét vesztette, miután a kezében felrobbant egy tűzijáték a függetlenség napi ünnepségek során – írta meg a Daily Mail.

Tűzijáték világítja meg az Empire State Buildinget, 2016. február 6-án

Fotó: / KENA BETANCUR / AFP

Tűzijáték robbant a kezében, már nem tudták megmenteni

A hatóságok szerint Yaseen Samir Abumayyaleh vasárnap hajnali fél kettő körül tartózkodott egy 15–20 fős társasággal a Twin Cities Army Ammunition Plant elhagyott lőszergyár tetején, amikor a tragédia bekövetkezett.

A fiatal egy kétcolos tűzijátékot tartalmazó indítócsövet tartott a kezében, amikor az váratlanul felrobbant. A robbanás súlyos sérüléseket okozott az arcán és a mellkasán, a férfi elvesztette az eszméletét.

A helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök érkeztek. A sérültet az épület rossz állapotban lévő lépcsői miatt nem tudták hagyományos módon lehozni, ezért kezdetben mentőhelikoptert is riasztottak.

Végül egy magasból mentésre alkalmas emelőkosár segítségével sikerült leemelni a tetőről.

A férfit egy minneapolisi kórházba szállították, ahol azonnal megműtötték, ám sérülései olyan súlyosak voltak, hogy életét már nem tudták megmenteni.

Az ügyben több állami és helyi hatóság is vizsgálatot indított. A tűzoltóság részvétét fejezte ki a fiatal családjának és barátainak.