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repülőgép

Tűzijáték talált el egy utasszállító repülőt leszállás közben

1 órája
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Rendkívüli incidens történt egy chicagói repülőtéren, amikor egy leszálláshoz készülő utasszállító repülőgépet eltalált egy tűzijáték. A tűzijáték becsapódását a pilóták is érzékelték, de a gép végül biztonságban földet ért.
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repülőgéputasszállítótűzijáték

A tűzijáték szombat este, helyi idő szerint 20:30 körül találta el a Delta Air Lines Atlanta felől érkező 1076-os járatát, amely a Chicago Midway Nemzetközi Repülőtérre készült leszállni. Az Airbus A319-es személyzete a légiirányításnak jelentette, hogy egy nagy erejű csattanást éreztek a megközelítés során – írja az UPI.

tűzijáték találta el a repülőt
Tűzijáték találta el a leszálló repülőt - Illusztráció
Fotó: Twitter/X

Most találta el egy tűzijáték a gépünket, egyértelműen érezhető volt az erős ütés

 – mondta a pilóta a légiforgalmi irányításnak.

A légiirányítók még a leszállás előtt figyelmeztették a személyzetet arra, hogy a repülőtér közelében tűzijátékokat lőnek fel.

A Delta Air Lines közlése szerint a repülőgép biztonságosan leszállt, az eset során senki sem sérült meg, és a műszaki vizsgálat nem talált sérülést a gépen.

Tűzijáték talált el egy rendőrnőt

Két milwaukee-i rendőrnő megsérült szolgálat közben a függetlenség napi ünnepi hétvégén. A rendőrség szerint az egyiket elütötte egy autó, a másikat pedig tűzijáték találta el, miközben az emberek július 4-ét ünnepelték.

 

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