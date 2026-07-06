Tűzijáték talált el egy utasszállító repülőt leszállás közben

A tűzijáték szombat este, helyi idő szerint 20:30 körül találta el a Delta Air Lines Atlanta felől érkező 1076-os járatát, amely a Chicago Midway Nemzetközi Repülőtérre készült leszállni. Az Airbus A319-es személyzete a légiirányításnak jelentette, hogy egy nagy erejű csattanást éreztek a megközelítés során – írja az UPI.
Most találta el egy tűzijáték a gépünket, egyértelműen érezhető volt az erős ütés
– mondta a pilóta a légiforgalmi irányításnak.
A légiirányítók még a leszállás előtt figyelmeztették a személyzetet arra, hogy a repülőtér közelében tűzijátékokat lőnek fel.
A Delta Air Lines közlése szerint a repülőgép biztonságosan leszállt, az eset során senki sem sérült meg, és a műszaki vizsgálat nem talált sérülést a gépen.
Tűzijáték talált el egy rendőrnőt
Két milwaukee-i rendőrnő megsérült szolgálat közben a függetlenség napi ünnepi hétvégén. A rendőrség szerint az egyiket elütötte egy autó, a másikat pedig tűzijáték találta el, miközben az emberek július 4-ét ünnepelték.