Leszúrta egy ollóval a barátját az Uberben, mert rászólt, hogy ne igyon sört a kocsiban

Az Uber egyik Miamiban közlekedő autójában történt a támadás, miután a 32 éves Lynn Marie Zamora és férfi ismerőse egy szállodától egy barátjuk otthonába tartott.

Lynn Marie Zamora egy Uber-autóban szúrta le a barátját

Fotó: Twitter/X

A nő közölte, hogy a fuvar alatt szeretne meginni egy sört, a barátja azonban többször is figyelmeztette, hogy ezt nem teheti meg az Uber szabályai miatt.

Zamora emiatt feldühödött, majd kivett a táskájából egy ollót, és egyszer bal felkaron, egyszer pedig a bal vádliján megszúrta a férfit.

Az Uber sofőrje azonnal félreállt, kiszállt az autóból, a sértett pedig követte őt. Ezután a sofőr hívta a rendőrséget.

Florida woman allegedly stabs friend with scissors in Uber after he told her she couldn't drink a beer during ride https://t.co/QdMvpFPHzD pic.twitter.com/M8hxCUV10h — New York Post (@nypost) July 17, 2026

A helyszínre érkező rendőrök őrizetbe vették a nőt, a sérült férfit pedig kórházba vitték, ahol ellátták, sérülései nem voltak életveszélyesek. Lynn Marie Zamorát halálos fegyverrel elkövetett súlyos testi sértéssel vádolják, és a Turner Guilford Knight büntetés-végrehajtási intézetbe szállították – írja a New York Post.

A bírósági meghallgatáson az is kiderült, hogy a nő egy korábbi ügy miatt próbaidő alatt állt, miután elítélték egy 65 év feletti személy bántalmazásáért.

Emellett több korábbi testi sértési elítélése is van, valamint egy elektronikus nyomkövetővel kapcsolatos szabálysértés miatt is elmarasztalták.

Ügyvédje azt kérte, hogy ügyfelét kórházba szállítsák, ezt azonban a bíró elutasította. A bíróság 7500 dollár (2,4 millió forint) óvadékot állapított meg, a nő következő tárgyalását augusztus 12-re tűzték ki.

Egy 83 éves férfi agyonlőtt egy Uber-sofőrt, mert azt hitte, átveri

Egy 83 éves ohiói férfit bűnösnek találtak egy Uber-sofőr meggyilkolásában, akiről tévesen azt hitte, hogy egy ellene irányuló átverésben vesz részt. A tragédia hátterében egy kegyetlen telefonos csalás áll.