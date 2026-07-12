Újabb ufóaktákat tett közzé a Pentagon: óriási, fém objektumot látott a pilóta

Újabb titkosítás alól feloldott ufóaktákkal bővítette nyilvános archívumát a Pentagon. A most közzétett anyagok között dokumentumok, videók, hangfelvételek és fényképek is találhatók, amelyek évtizedeken át megmagyarázatlan légi jelenségekkel kapcsolatos eseteket mutatnak be.

Újabb ufóakták láttak napvilágot. Fotó: freepik / AI generált / Magnific

A július 10-én nyilvánosságra hozott csomag 40 fájlból áll: 14 dokumentumból, 19 videóból, négy hangfelvételből és három képből.

Az anyagokat több amerikai kormányzati szerv bocsátotta rendelkezésre, és az 1948 és 2025 közötti időszak eseményeit ölelik fel. A Pentagon ezeket továbbra is „megoldatlan azonosítatlan anomális jelenségekként” (UAP), közismertebb nevükön ufóként tartja nyilván.

A dokumentumok között szerepel egy 1949-es elemzés is, amely egy évvel korábbi halálos katonai incidensre utal.

A jelentés szerint 1948. január 7-én a Nemzeti Gárda egyik pilótája egy 9 ezer méteres magasságban észlelt ismeretlen objektum elfogására indult, ám a bevetés közben lezuhant és életét vesztette.

A nyomozók szerint a pilóta valószínűleg oxigénhiány miatt veszítette el az uralmát a gép felett, ugyanakkor az utolsó rádióüzenetében egy „rendkívül nagy, fémes tárgyról” számolt be.

Úgy tűnik, egy fémes objektum… óriási méretű… közvetlenül előttem és kissé felettem van… megpróbálok közelebb kerülni, hogy jobban szemügyre vegyem

– mondta utolsó rádiókapcsolata során.

Újabb ufóakták láttak napvilágot

A most nyilvánosságra hozott iratok között található egy 1949-es tudományos konferencia jegyzőkönyve is. Az új-mexikói Los Alamosban tartott tanácskozáson vezető fizikusok és csillagászok vitatták meg a nukleáris létesítmény felett észlelt rejtélyes „zöld tűzgolyókat”. Bár felmerült, hogy meteorokról lehet szó, több szakértő szerint a jelenség nem hasonlított a korábban ismert meteorithullásokhoz.

A gyűjtemény része egy 2019-es haditengerészeti jelentés is, amelyben egy pilóta arról számolt be, hogy közel harmincéves katonai pályafutása során még soha nem látott olyan repülő objektumot, mint amelyet akkor észlelt.

A Pentagon közlése szerint ez már a negyedik nyilvános aktacsomag, amelyet az elnöki UAP-nyilvánosságra hozatali program részeként tettek elérhetővé. A védelmi tárca hangsúlyozta, hogy a jövőben is folyamatosan újabb dokumentumokat fognak közzétenni. A Pentagon szerint az archívum célja, hogy a nyilvánosság és a független szakértők is elemezhessék az adatokat. A hivatal közlése alapján az oldal elindítását követő első 12 órában már 340 millió látogatást regisztráltak a világ minden tájáról

- írja a People.