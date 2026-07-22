Trump feloldaná a titoktartást, hamarosan megszólalhatnak az UFO-akták tanúi

Az UFO-akták ügyében eddig több volt tisztviselő és vállalkozó is a jogi következményektől tartott. A titoktartás feloldása új információkat hozhat nyilvánosságra, és ismét felerősítheti az összeesküvés-elméleteket.
Trump feloldaná az UFO-akták tanúinak titoktartási kötelezettségét
Donald Trump amerikai elnök arra utasította a szövetségi szerveket, hogy tegyék lehetővé a volt kormányzati alkalmazottaknak és vállalkozóknak az UFO-aktákkal kapcsolatos információk megosztását. Az érintettek korábbi titoktartási megállapodásait a hivatalos meghallgatások idejére feloldhatják.
A volt tisztviselők az AARO-nál, vagyis a Pentagon UFO-eseteket vizsgáló hivatalánál, illetve az elnöki UAP-munkacsoportnál számolhatnak be az általuk ismert ügyekről. Az intézkedés nem jelent automatikus titkosításfeloldást, az információkat továbbra is a meglévő kormányzati eljárás szerint vizsgálják felül.
A kormány szerint korábban több tanú azért nem jelentkezett, mert attól tartott, hogy megsérti a titoktartási kötelezettségét, elveszíti a biztonsági engedélyét, vagy jogi eljárás indul ellene. Trump döntésének célja ennek az akadálynak a megszüntetése.
A Fehér Ház azt ígéri, hogy minden, az UFO-esetek tisztázását segítő információt nyilvánosságra hoznak. A Pentagon ugyanakkor továbbra is azt állítja, hogy nincs hiteles bizonyíték földönkívüli technológiára vagy eltitkolt idegen eredetű járművekre – írta meg a Fox News.
Korábban is oldott már fel UFO-aktákat az amerikai elnök
Donald Trump kormánya korábban már több adag UFO-aktát is nyilvánosságra hozott. A legutóbbi csomag több tucat dokumentumot, videót és fényképet tartalmazott az amerikai hadsereg és más kormányzati szervek által vizsgált megmagyarázhatatlan észlelésekről.
A nyilvánosságra hozott anyagok között szerepelt egy Kelet-Ázsia felett lebegő, nyolcágú objektumról készült videó, egy 2024-ben rögzített gömb alakú jelenség, valamint egy máig tisztázatlan amerikai eset.
A dokumentumok egy 2015-ös incidensről is beszámoltak, amikor a texasi Pantex nukleáris fegyvergyár felett egy néma, gyémánt alakú tárgyat észleltek. Az objektum látható meghajtás nélkül repült, majd eltűnt.
Az UFO-akták között megtalálható volt a COMETA-jelentés is. Egy francia katonai és védelmi szakértők által készített tanulmány szerint egyes észlelésekre a földönkívüli eredet lehet a legvalószínűbb magyarázat.
Más felvételeken „Tic Tac” alakú tárgyak, fénylő gömbök és rendkívül gyors objektumok láthatók. A Pentagon ugyanakkor továbbra sem állítja, hogy bizonyítékot talált volna földönkívüli technológiára.
Az UFO-akták nyilvánosságra hozatalát ugyanakkor nem mindenki tartja veszélytelennek. Jiang Xueqin szerint a téma körüli érdeklődés elvonhatja a figyelmet a valódi társadalmi problémákról. Az elemző úgy látja, hogy egyre többen az UFO-khoz, a mesterséges intelligenciához vagy titkos hatalmi csoportokhoz kapcsolódó félelmek és összeesküvés-elméletek köré szervezik a világnézetüket. Szerinte a legnagyobb veszélyt a társadalmi megosztottság és a bizalom hiánya jelenti.
Jiang Xueqin kínai származású kanadai író, politikai elemző és oktató, aki geopolitikai és társadalmi kérdésekről publikál, valamint saját YouTube-csatornáján is rendszeresen elemez aktuális eseményeket. Elemzései és több nagy horderejű előrejelzése miatt egyes sajtóorgánumok és közösségi oldalak a „kínai Nostradamusként” emlegetik.