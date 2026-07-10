Újabb adag UFO-aktát hozott nyilvánosságra Donald Trump

A Trump-adminisztráció egy újabb adag UFO-aktát hozott nyilvánosságra, fényt derítve az amerikai hadsereg és más kormányzati szervek által vizsgált megmagyarázhatatlan észlelésekre. Ez már a negyedik rész a fájlokból, amelyeket az amerikai hadügyminisztérium weboldalán lehet megtekinteni.

Újabb adaggal bővültek az amerikai UFO-akták. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Újabb adaggal bővültek az amerikai UFO-akták

Több tucatnyi dokumentummal, videóval és fényképpel bővült a kormány nyilvános UFO-archívuma. A negyedik csomag legfeltűnőbb újdonságai közé tartoznak azok a videók, amelyeken egy rejtélyes, nyolcágú objektum lebeg Kelet-Ázsia felett, egy alakváltó gömb, amelyet 2024-ben videóztak le az Egyesült Államok felett, valamint egy máig tisztázatlan eset, amelyben egy furcsa alakú jármű cikázott az USA nyugati része felett.

A közzétett anyagok között szerepel az Energiaügyi Minisztérium jelentése is. Ez részletesen bemutatja, hogyan riasztották a texasi Pantex nukleáris fegyvergyár biztonsági csapatait, miután a radar egy néma, gyémánt alakú tárgyat észlelt, amely a szigorúan őrzött létesítmény felett sodródott 2015-ben. A tisztviselők elmondása szerint a jármű mindössze 30-60 méter magasságban repült a föld felett, látható meghajtás nélkül, majd eltűnt. A Sandia Nemzeti Laboratórium elemezte a biztonsági kamerák felvételeit, és minden bizonyítékot átadtak az FBI-nak.

A dokumentumok között megtalálható a COMETA-jelentés is. Ezt a visszavonult francia tábornokok és védelmi szakértők által készített tanulmányt úgy foglalták össze, hogy a földönkívüli-hipotézis a legvalószínűbb magyarázat a világ néhány legmegdöbbentőbb UFO-észlelésére. A szerzők figyelmeztettek, hogy a jelenséget nemzetbiztonsági ügyként kell kezelni, és arra sürgették a kormányokat, hogy készüljenek fel arra a lehetőségre, hogy az emberiség nincs egyedül.

Az újonnan nyilvánosságra hozott dokumentumok évtizedek megmagyarázhatatlan észleléseit ölelik fel, a katonai megfigyelésektől és radarészlelésektől kezdve az olyan esetekig, amelyek a kiterjedt nyomozások ellenére is megoldatlanok maradtak - írta a Daily Mail.