Titkos projekt után tűnt el a tudós: az UFO-elméletek újra fellángoltak

Megdöbbentő részletek derültek ki Anthony Chavez eltűnéséről, aki korábban az amerikai Los Alamos Nemzeti Laboratóriumban dolgozott. A férfi állítólag egy olyan projekten vett részt, amely a kvantumfizika segítségével azt vizsgálta, hogyan lehetne az anyag egyszerre két helyen jelen. Az ügyet többen már UFO-kutatásokkal és titkos technológiákkal is összefüggésbe hozták – írja a DailyMail.
A 78 éves Anthony Chavez 2025. május 4-én tűnt el új-mexikói otthonából. A férfi autója a háznál maradt, a kulcsait, pénztárcáját és személyes iratait sem vitte magával. A rendőrségi dokumentumok szerint Chavez korábban HVAC-technikus volt a Los Alamos laboratóriumban, ahol 2017-es nyugdíjazásáig dolgozott.
A Los Angeles Magazine egyik újságírója által megszerzett rendőrségi jelentés szerint Chavez kapcsolatban állhatott egy névtelenségbe burkolózó kvantumfizikussal.
Egy ismerőse azt mondta a nyomozóknak, hogy a férfi egy olyan elméleten dolgozott, amely lehetővé tehetné, hogy valami „egyszerre két helyen legyen”.
Ez az elképzelés a kvantumfizikában ismert szuperpozíció jelenségére épül. A tudomány szerint bizonyos részecskék egyszerre több állapotban is létezhetnek, ami a kvantumszámítógépek működésének alapja. A kutatók szerint ez hosszú távon akár teleportációs technológiák fejlesztéséhez is elvezethet.
Azt továbbra sem tudni pontosan, hogy Chavez milyen szerepet játszott a kutatásban. A szakértők szerint azonban a kvantumszámítógépek működtetéséhez extrém hideg környezetre van szükség, amihez speciális hűtési rendszereket alkalmaznak. Ebben lehetett szerepe HVAC-szakemberként.
A kvantumszámítás-technológiával foglalkozó QuEra Computing szerint a qubitek – vagyis a kvantumbitek – stabil működéséhez rendkívül alacsony hőmérséklet szükséges. Ezek a rendszerek sokkal bonyolultabbak a hagyományos számítógépeknél.
UFO-projektek és titkos kísérletek árnyékában tűnt el a kutató
A beszámolók szerint Chavez nem sokkal eltűnése előtt vásárolt egy ezüst színű Acura autót, amelyet később a háza előtt találtak meg. A férfi ráadásul cigarettáját és személyes iratait is otthon hagyta, ami a család szerint teljesen szokatlan volt tőle. Mobiltelefont sem használt, így digitálisan sem lehetett követni a mozgását.
A nyomozók szerint bár szeretett túrázni, eltűnésekor nem volt megfelelően felkészülve hosszabb kirándulásra, és semmilyen kommunikációs eszközt nem vitt magával.
Az ügyet tovább bonyolítja, hogy az elmúlt egy évben több olyan személy is eltűnt vagy meghalt, akik titkos kutatásokhoz, nukleáris technológiákhoz vagy fejlett katonai fejlesztésekhez kapcsolódtak. Többen UFO-programokat és idegen technológiákat is emlegetnek az esetek kapcsán.
A Los Alamos labor egyik másik dolgozója, Melissa Casias szintén rejtélyes körülmények között tűnt el. A 53 éves adminisztratív alkalmazott holttestét később egy erdőben találták meg Új-Mexikóban. A halál okát a hatóságok továbbra sem hozták nyilvánosságra.
Közben az FBI egy nyugalmazott amerikai tábornok eltűnését is vizsgálja. William Neil McCasland korábban az amerikai légierő kutatólaboratóriumát vezette, és több jelentés szerint kapcsolatban állt titkos nukleáris és feltételezett UFO-programokkal is.
Chris Swecker, az FBI egykori vezető nyomozója szerint az esetek között aggasztó mintázat rajzolódik ki. Úgy véli, elképzelhető, hogy külföldi hírszerző szolgálatok célba vehették azokat a szakembereket, akik érzékeny technológiai vagy nemzetbiztonsági információk birtokában voltak.
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