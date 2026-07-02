Megdöbbentő részletek derültek ki Anthony Chavez eltűnéséről, aki korábban az amerikai Los Alamos Nemzeti Laboratóriumban dolgozott. A férfi állítólag egy olyan projekten vett részt, amely a kvantumfizika segítségével azt vizsgálta, hogyan lehetne az anyag egyszerre két helyen jelen. Az ügyet többen már UFO-kutatásokkal és titkos technológiákkal is összefüggésbe hozták – írja a DailyMail.

Titkos projekt után tűnt el a tudós: az UFO-elméletek újra fellángoltak (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 78 éves Anthony Chavez 2025. május 4-én tűnt el új-mexikói otthonából. A férfi autója a háznál maradt, a kulcsait, pénztárcáját és személyes iratait sem vitte magával. A rendőrségi dokumentumok szerint Chavez korábban HVAC-technikus volt a Los Alamos laboratóriumban, ahol 2017-es nyugdíjazásáig dolgozott.

A Los Angeles Magazine egyik újságírója által megszerzett rendőrségi jelentés szerint Chavez kapcsolatban állhatott egy névtelenségbe burkolózó kvantumfizikussal.

Egy ismerőse azt mondta a nyomozóknak, hogy a férfi egy olyan elméleten dolgozott, amely lehetővé tehetné, hogy valami „egyszerre két helyen legyen”.

Ez az elképzelés a kvantumfizikában ismert szuperpozíció jelenségére épül. A tudomány szerint bizonyos részecskék egyszerre több állapotban is létezhetnek, ami a kvantumszámítógépek működésének alapja. A kutatók szerint ez hosszú távon akár teleportációs technológiák fejlesztéséhez is elvezethet.

Azt továbbra sem tudni pontosan, hogy Chavez milyen szerepet játszott a kutatásban. A szakértők szerint azonban a kvantumszámítógépek működtetéséhez extrém hideg környezetre van szükség, amihez speciális hűtési rendszereket alkalmaznak. Ebben lehetett szerepe HVAC-szakemberként.

A kvantumszámítás-technológiával foglalkozó QuEra Computing szerint a qubitek – vagyis a kvantumbitek – stabil működéséhez rendkívül alacsony hőmérséklet szükséges. Ezek a rendszerek sokkal bonyolultabbak a hagyományos számítógépeknél.

UFO-projektek és titkos kísérletek árnyékában tűnt el a kutató

A beszámolók szerint Chavez nem sokkal eltűnése előtt vásárolt egy ezüst színű Acura autót, amelyet később a háza előtt találtak meg. A férfi ráadásul cigarettáját és személyes iratait is otthon hagyta, ami a család szerint teljesen szokatlan volt tőle. Mobiltelefont sem használt, így digitálisan sem lehetett követni a mozgását.