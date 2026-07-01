Újabb ufóelmélet látott napvilágot: földönkívüli tárgyat észleltek a Marson?

Újabb különös alaktú tárgy keltette fel az összeesküvés-elméletek híveinek figyelmét, miután napvilágra került egy régebbi, a Mars felszínén készül NASA-felvétel, amelyek egy idegen tárgyat, fegyvert véltek felfedezni. A képet még 2014-ben készítette a NASA Opportunity marsjárója és egyes felhasználók szerint a sziklaszerű képződmény egy ufófegyverre hasonlít.

Újabb ufóelmélet látott napvilágot. Fotó: Unsplash

Scott C. Waring, az UFO Sighting Daily oldal szerzője és önjelölt Mars-kutató azt állítja, hogy a tárgy bizonyíték arra, hogy a NASA valójában idegen technológiát kutat a vörös bolygón. Mitöbb, korábban blogján azt állította, hogy a feltételezett fegyver nagyjából 30 centiméter hosszú lehet.

Új ufóelémlet látott napvilágot: földönkívüli fegyvert észlelt az Opportunity?

Az Opportunity marsjáró 2004 januárjában szállt le a Marson, és egészen 2018 júniusáig működött, amikor is egy bolygóméretű porvihar miatt megszakadt vele a kapcsolat. A NASA 2019 februárjában nyilvánította hivatalosan befejezettnek a küldetést. A szakértők szerint a mostani állítás mögött valószínűleg a pareidólia nevű pszichológiai jelenség áll. Ennek során az emberi agy ismerős formákat, például arcokat vagy hétköznapi tárgyakat vél felfedezni véletlenszerű mintázatokban.

A NASA továbbra is hangsúlyozza, hogy semmilyen bizonyítékot nem talált földönkívüli életre vagy annak nyomaira a Marson.

A közösségi médiában épp ezért sokan szintén kétkedve fogadták Waring elméletét. Egy felhasználó azt írta:

Nem vagyok szakértő, de szerintem ez egyszerűen egy kő.

Waring egyébként évek óta tesz közzé hasonló állításokat. 2016-ban például egy másik marsi szikláról azt állította, hogy egy cipő, amely egy ősi háborúban elesett földönkívüli katona egyetlen megmaradt nyoma lehet. A legtöbben azonban azt is csupán különös formájú kőzetnek tartották, írja a DailyMail.