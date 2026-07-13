Új őrület hódít: „kakicipőt” dobtak piacra, ami állítólag megkönnyíti a vécézést

Első pillantásra retró platformpapucsnak tűnik, valójában azonban egy egészen különleges célt szolgál a Let Loose új fejlesztése. A 69 dollárért (mintegy 24 ezer forintért) árult, limitált kiadású „s–t shoes”, vagyis „kakicipő” nem sétálásra készült, hanem kizárólag arra, hogy viselője kényelmesebben tudjon vécézni – olvasható a New York Post oldalán.

Furcsa találmány tarol az interneten: ezt a cipőt kizárólag vécézéshez tervezték

Fotó: takeletloose.com

A cipő közel 18 centiméteres talpa megemeli a térdeket, így a test guggoláshoz hasonló helyzetbe kerül a vécén ülve. A cég szerint ez segít kiegyenesíteni a vastagbél alsó szakaszát, ezért a széklet könnyebben távozhat, és kevesebb erőlködésre lehet szükség.

Ezek a cipők meg fogják változtatni, ahogyan a világ kakil

– jelentette ki Alexandra Houx Grounds, a Let Loose alapítója és vezérigazgatója a terméket bemutató Instagram-videóban.

Nem csak marketingfogás?

A fejlesztők szerint nem véletlenül könnyebb sokaknak guggoló testhelyzetben üríteni. Hagyományos vécén ülve a végbél enyhén megtörik, ezért a széklet nehezebben tud áthaladni, ami nagyobb erőlködést igényelhet.

Ha azonban a térdek a csípő fölé emelkednek, a végbelet körülvevő izom ellazul, a bél kiegyenesedik, így a széklet könnyebben távozhat.

Fotó: takeletloose.com

Éppen ezen az elven működnek a vécé elé helyezhető lábtartók is, amelyek évek óta népszerűek a székrekedéssel vagy aranyérrel küzdők körében. A Let Loose szerint az ő megoldásuk előnye, hogy nem foglal külön helyet a fürdőszobában, ráadásul dizájnosabb is, mint a hagyományos vécélábtartók.

Az aranyér és a székrekedés ellen is segíthet

A gyártó szerint a természetesebb testhelyzet nemcsak kényelmesebbé teheti a vécézést, hanem csökkentheti az erőlködést is, amely az aranyér egyik ismert kockázati tényezője.

A székrekedés világszerte emberek millióit érinti.

Az Egyesült Államokban évente legalább 2,5 millióan fordulnak orvoshoz emiatt, több mint 700 ezer sürgősségi ellátás is ehhez köthető, miközben a hashajtókra évente százmillió dollárokat költenek. A szakemberek szerint a mozgásszegény életmód, valamint a kevés rost és folyadék fogyasztása is hozzájárul a probléma egyre gyakoribb előfordulásához.