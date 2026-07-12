Miért nem egyforma hosszúak az ujjaink? A válasz meglepőbb, mint gondolná

Naponta ezerszer használjuk a kezünket, mégis kevesen gondolkodnak el azon, miért nem egyforma hosszúak az ujjak. A tudósok szerint ennek nagyon is fontos oka van: minden ujj más szerepet tölt be, és az eltérő méret segíti a kéz hatékony működését.

Az ujjak eltérő hossza segíti a kéz pontos és erőteljes mozgását Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

Steven Lautzenheiser biológiai antropológus szerint már egy hétköznapi mozdulat – például aprópénz összeszedése a földről – is megmutatja, hogy minden ujj más feladatot lát el.

A hüvelykujj és a mutatóujj a legalkalmasabb a precíz fogásra, a középső ujj nagyobb távolságot ér el, míg a gyűrűsujj és a kisujj segít stabilan megtartani a már megfogott tárgyakat.

Az ujjak hossza nem véletlen

Az ujjak hossza szorosan összefügg azzal, milyen feladatot végeznek.

A középső ujj általában a leghosszabb. Ez alkotja a kéz központi tengelyét, segíti az egyensúlyt és a biztos fogást.

A gyűrűsujj valamivel rövidebb, de a középső ujjal együtt adja a kéz szorítóerejének jelentős részét. Bevásárlószatyor cipelésekor, sporteszköz megfogásakor vagy nehéz tárgyak emelésekor ez a két ujj dolgozik a legtöbbet.

A mutatóujj rövidebb, ugyanakkor sokkal önállóbban mozgatható, ezért kiválóan alkalmas finom mozdulatokra. Ezt használjuk íráskor, gépeléskor, gombok megnyomásakor vagy mutatáskor.

A kisujj ugyan a legrövidebb, mégis kulcsszerepet játszik a kéz stabilitásában. Segít megtartani a nagyobb tárgyakat, például egy labdát, egy palackot vagy egy nehéz táskát.

Különleges szerepet tölt be a hüvelykujj is. Bár rövidebb a többi ujjnál, speciális ízülete lehetővé teszi, hogy szinte minden másik ujjhoz hozzáérjen. Ez teszi lehetővé a csippentő fogást, amely az ember egyik legfontosabb képessége.

Az evolúció és a gének együtt alakították ki a kezünket

A kutatók szerint az emberi evolúció során a kéz fokozatosan alkalmazkodott a túléléshez. Őseink mászásra, eszközkészítésre, vadászatra és különféle tárgyak használatára is a kezüket használták, ezért azok maradtak életben nagyobb eséllyel, akiknek a keze egyszerre volt erős és pontos.

A középső ujj hosszúsága például nemcsak az emberre jellemző, hanem a csimpánzoknál és a gorilláknál is megfigyelhető, ami arra utal, hogy ez a tulajdonság már nagyon régen kialakult.

A fejlődést azonban nem kizárólag az evolúció irányítja. Már a magzati élet során a gének határozzák meg, milyen gyorsan nőnek az ujjcsontok, milyen hosszú lesz egy-egy ujj, valamint hogyan fejlődnek az ízületek és az inak.