Miért nem egyforma hosszúak az ujjaink? A válasz meglepőbb, mint gondolná

Naponta ezerszer használjuk a kezünket, mégis kevesen gondolkodnak el azon, miért nem egyforma hosszúak az ujjak. A tudósok szerint ennek nagyon is fontos oka van: minden ujj más szerepet tölt be, és az eltérő méret segíti a kéz hatékony működését.
Steven Lautzenheiser biológiai antropológus szerint már egy hétköznapi mozdulat – például aprópénz összeszedése a földről – is megmutatja, hogy minden ujj más feladatot lát el.
A hüvelykujj és a mutatóujj a legalkalmasabb a precíz fogásra, a középső ujj nagyobb távolságot ér el, míg a gyűrűsujj és a kisujj segít stabilan megtartani a már megfogott tárgyakat.
Az ujjak hossza nem véletlen
Az ujjak hossza szorosan összefügg azzal, milyen feladatot végeznek.
- A középső ujj általában a leghosszabb. Ez alkotja a kéz központi tengelyét, segíti az egyensúlyt és a biztos fogást.
- A gyűrűsujj valamivel rövidebb, de a középső ujjal együtt adja a kéz szorítóerejének jelentős részét. Bevásárlószatyor cipelésekor, sporteszköz megfogásakor vagy nehéz tárgyak emelésekor ez a két ujj dolgozik a legtöbbet.
- A mutatóujj rövidebb, ugyanakkor sokkal önállóbban mozgatható, ezért kiválóan alkalmas finom mozdulatokra. Ezt használjuk íráskor, gépeléskor, gombok megnyomásakor vagy mutatáskor.
- A kisujj ugyan a legrövidebb, mégis kulcsszerepet játszik a kéz stabilitásában. Segít megtartani a nagyobb tárgyakat, például egy labdát, egy palackot vagy egy nehéz táskát.
- Különleges szerepet tölt be a hüvelykujj is. Bár rövidebb a többi ujjnál, speciális ízülete lehetővé teszi, hogy szinte minden másik ujjhoz hozzáérjen. Ez teszi lehetővé a csippentő fogást, amely az ember egyik legfontosabb képessége.
Az evolúció és a gének együtt alakították ki a kezünket
A kutatók szerint az emberi evolúció során a kéz fokozatosan alkalmazkodott a túléléshez. Őseink mászásra, eszközkészítésre, vadászatra és különféle tárgyak használatára is a kezüket használták, ezért azok maradtak életben nagyobb eséllyel, akiknek a keze egyszerre volt erős és pontos.
A középső ujj hosszúsága például nemcsak az emberre jellemző, hanem a csimpánzoknál és a gorilláknál is megfigyelhető, ami arra utal, hogy ez a tulajdonság már nagyon régen kialakult.
A fejlődést azonban nem kizárólag az evolúció irányítja. Már a magzati élet során a gének határozzák meg, milyen gyorsan nőnek az ujjcsontok, milyen hosszú lesz egy-egy ujj, valamint hogyan fejlődnek az ízületek és az inak.
A hormonok – köztük a tesztoszteron és az ösztrogén – szintén befolyásolják az ujjak arányait, ezért minden ember keze egyedi.
A kutatók szerint a genetikai örökség és a környezeti hatások együtt alakítják ki végleges formájukat, ezért ugyanazon család tagjainak kezei gyakran hasonlítanak egymásra, mégsem teljesen egyformák.
Mindezek eredményeként az emberi kéz egyszerre képes nagy erő kifejtésére és rendkívül finom, precíz mozdulatokra, legyen szó egy nehéz tárgy felemeléséről vagy egy apró érme felvételéről.
Érdekes téma az is, hogy az ujjainkon miként jelennek meg a ráncok azt követően, hogy huzamosabb ideig vízben tartózkodunk vagy éppen edényeket mosunk.