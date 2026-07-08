Friss: újszülött holttestét találták meg egy berlini lakóövezetben

Szerda délelőtt egy újszülött holttestére bukkantak Berlin délnyugati részén, a Lichterfelde városrész egyik lakóövezetében.
Újszülött holttestére bukkantak egy lakótelepen
A helyi beszámolók szerint a mentőket 9 óra 37 perckor riasztották a Réaumur utcába, miután járókelők egy mozdulatlan csecsemőt találtak, és értesítették a segélyhívót. A helyszínre érkező mentők azonban már nem tudták megmenteni a kisbaba életét.
A tragédia körülményei egyelőre teljesen tisztázatlanok.
A helyszínre kivonult a bűnügyi helyszínelő szolgálat és a tartományi bűnügyi hivatal is. A rendőrség nagy területen lezárta a környéket, miközben a nyomozók nyomokat rögzítenek és vizsgálják, mi vezethetett az újszülött halálához.
A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az esetről, a nyomozás jelenleg is folyamatban van – írta a Bild.