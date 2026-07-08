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újszülött

Friss: újszülött holttestét találták meg egy berlini lakóövezetben

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy újszülött holttestére bukkantak szerda délelőtt Berlin Lichterfelde városrészében. A tragédia körülményei egyelőre tisztázatlanok, a helyszínt lezárták, a rendőrség nagyszabású nyomozást indított – írta a Bild.
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Szerda délelőtt egy újszülött holttestére bukkantak Berlin délnyugati részén, a Lichterfelde városrész egyik lakóövezetében.

újszülött
Egy újszülött holttestére bukkantak szerda délelőtt Berlin Lichterfelde városrészében. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Újszülött holttestére bukkantak egy lakótelepen

A helyi beszámolók szerint a mentőket 9 óra 37 perckor riasztották a Réaumur utcába, miután járókelők egy mozdulatlan csecsemőt találtak, és értesítették a segélyhívót. A helyszínre érkező mentők azonban már nem tudták megmenteni a kisbaba életét.

A tragédia körülményei egyelőre teljesen tisztázatlanok. 

A helyszínre kivonult a bűnügyi helyszínelő szolgálat és a tartományi bűnügyi hivatal is. A rendőrség nagy területen lezárta a környéket, miközben a nyomozók nyomokat rögzítenek és vizsgálják, mi vezethetett az újszülött halálához.

A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az esetről, a nyomozás jelenleg is folyamatban van – írta a Bild.

 

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