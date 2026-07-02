Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ukrán

Elkapták a férfit, aki kilenc lövéssel végezhetett a volt ukrán elnök kulcsemberével

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb fejlemény történt Andrij Portnov meggyilkolásának ügyében. A volt ukrán elnök tanácsadójának feltételezett gyilkosát Németországból Spanyolországba vitték, ahol előzetes letartóztatásba helyezték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukránandrij portnovspanyolországgyilkos

A német hatóságok kiadták Spanyolországnak Andrij Portnov, az ukrán elnöki hivatal volt helyettes vezetője elleni merénylet feltételezett elkövetőjét. A mostani fejleményről 2026. július 2-án az MTI alapján számolunk be.

Kiadták Spanyolországnak az ukrán politikus feltételezett gyilkosát (A képen a tavaly májusban történt merénylet színhelye), Police officers work near the body (behind blue curtain) of late ex-Ukraine MP Andrey (Andriy) Portnov, and his car (R), after he was shot dead in front of his children school in Pozuelo de Alarcon, near Madrid, on May 21, 2025. A US-sanctioned ex-Ukrainian MP and aide to the country's former pro-Russian president, Andrey (Andriy) Portnov, has been shot dead in Pozuelo de Alarcon, near Madrid, according to police source, AFP reports on May 21, 2025. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)
Kiadták Spanyolországnak az ukrán politikus feltételezett gyilkosát (A képen a tavaly májusban történt merénylet színhelye) Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Kiadták Spanyolországnak az ukrán politikus feltételezett gyilkosát

A 45 éves, ukrán állampolgárságú férfit még februárban fogták el Heinsbergben, a német és a spanyol hatóságok közös akciójában, európai elfogatóparancs alapján. A kiadatási eljárás lezárása után rendőri kísérettel, repülőgépen szállították Spanyolországba, ahol előzetes letartóztatásba helyezték.

A spanyol hatóságok szerint a merénylet végrehajtásában mások is részt vehettek. Az ügyben még két ukrán állampolgárt keresnek.

Portnovot tavaly májusban lőtték le Madrid közelében, Pozuelo de Alarcónban, egy magániskola parkolójában. Éppen gyerekeit kísérte az épülethez, majd vissza akart ülni autójába, amikor támadója kilenc lövést adott le rá.

Andrij Portnov korábban Viktor Janukovics volt ukrán elnök egyik befolyásos tanácsadója és az elnöki adminisztráció helyettes vezetője volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!