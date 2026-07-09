Elszabadult a pokol a repülőtéren, egymásnak estek az utasok és a dolgozók

Ámokfutásba torkollott egy repülőút egy mexikói repülőtéren, miután egy állítólag ittas utascsoportot leszállítottak a gépről. A terminálban később tömegverekedés tört ki a repülőtéri dolgozók és az utasok között, a jeleneteket videó is rögzítette.

Utasok verekedtek össze.

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Részeg utasok miatt tört ki brutális verekedé

A felvételeken az látható, hogy az egyik férfi egy kordonoszlopot ragad fel, és azzal fenyegetőzik, miközben többen megpróbálják lefogni. Egy másik utas a pult mögé rohan, ahol dulakodás alakul ki, majd egy vizes palackot is eldob.

A beszámolók szerint az Aeroméxico egyik járatán utazó család tagjai ittas állapotban randalíroztak, és az egyikük még a repülőgépet is megrongálta felszállás előtt. A légitársaság biztonsági okokból úgy döntött, hogy leszállítja őket a járatról.

Miután kivezették őket a gépről, a 2-es terminál ügyfélszolgálati pultjánál ismét összetűzésbe kerültek a személyzettel.

A helyszínen káosz alakult ki, a biztonsági őröknek és a járókelőknek kellett közbelépniük, miközben több repülőtéri alkalmazott elmenekült a dulakodás elől.

A repülőtér közleményben megerősítette az incidenst. Tájékoztatásuk szerint értesítették a hatóságokat, amelyek előállították a verekedés résztvevőit, hogy helyreállítsák a rendet és megakadályozzák a további rendbontást.