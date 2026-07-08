Frontális ütközés: meghalt egy tinédzser, utasa súlyosan megsérült

Halálos közlekedési baleset történt hétfő délelőtt az angliai Norfolk megyében. Egy személyautó és egy kamion ütközött össze, a fiatal sofőr a helyszínen életét vesztette, utasát súlyos sérülésekkel szállították kórházba – írta meg a The Sun.

Halálos ütközés. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Halálos frontális ütközés

Norfolkban halálos közlekedési baleset történt hétfő délelőtt, amikor egy ezüst színű Citroën C3 összeütközött egy Mercedes-Benz kamionnal az A134-es úton, Stradsett és Shouldham Thorpe között.

A rendőrség tájékoztatása szerint a személyautót vezető tinédzser a helyszínen életét vesztette.

Az autó másik, szintén tinédzser utasát súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A kamion vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, őt elővigyázatosságból vitték kórházba.

A baleset hétfőn, helyi idő szerint 9:55 körül történt. A mentés és a helyszínelés idejére az A134-es utat teljes szélességében lezárták, majd délután 16:15-kor ismét megnyitották a forgalom előtt.

A norfolki rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit, és arra kéri azokat, akik látták az ütközést vagy rendelkeznek fedélzeti kamera-felvétellel, hogy jelentkezzenek. A hatóság különösen a balesetet megelőző percekben közlekedő járművezetők segítségére számít.