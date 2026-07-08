Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendőrök vitték el Szakács Istvánt egy poszt miatt

Fontos!

Órákig nem működött megfelelően a kártyás fizetés az OTP-nél

frontális ütközés

Frontális ütközés: meghalt egy tinédzser, utasa súlyosan megsérült

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Halálos közlekedési baleset történt hétfő délelőtt az angliai Norfolk megyében – számolt be róla a The Sun. Egy autó és egy kamion ütközött össze, a fiatal sofőr a helyszínen életét vesztette, utasát súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
frontális ütközéscitroën c3közlekedési balesetbalesetkamion

Halálos közlekedési baleset történt hétfő délelőtt az angliai Norfolk megyében. Egy személyautó és egy kamion ütközött össze, a fiatal sofőr a helyszínen életét vesztette, utasát súlyos sérülésekkel szállították kórházba – írta meg a The Sun.

ütközés
Halálos ütközés. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Halálos frontális ütközés

Norfolkban halálos közlekedési baleset történt hétfő délelőtt, amikor egy ezüst színű Citroën C3 összeütközött egy Mercedes-Benz kamionnal az A134-es úton, Stradsett és Shouldham Thorpe között.

A rendőrség tájékoztatása szerint a személyautót vezető tinédzser a helyszínen életét vesztette. 

Az autó másik, szintén tinédzser utasát súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A kamion vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, őt elővigyázatosságból vitték kórházba.

A baleset hétfőn, helyi idő szerint 9:55 körül történt. A mentés és a helyszínelés idejére az A134-es utat teljes szélességében lezárták, majd délután 16:15-kor ismét megnyitották a forgalom előtt.

A norfolki rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit, és arra kéri azokat, akik látták az ütközést vagy rendelkeznek fedélzeti kamera-felvétellel, hogy jelentkezzenek. A hatóság különösen a balesetet megelőző percekben közlekedő járművezetők segítségére számít.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!