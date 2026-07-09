Vadászgép zuhant le a magyarok kedvelt üdülőhelyén

Látványos és veszélyes incidens történt Görögországban: egy vadászgép a levegőben gyulladt ki, majd kényszerleszállást hajtott végre Zakynthos nemzetközi repülőterén. A pilóta sértetlenül megúszta az esetet, a repülőtér működésében azonban jelentős fennakadások keletkeztek. A helyi beszámolók szerint a katonai repülőgép még a levegőben kapott lángra, mielőtt leszállási engedélyt kért volna a népszerű görög üdülősziget repülőterére.

Vadászgép kapott lángra a levegőben, drámai kényszerleszállást hajtott végre egy görög üdülőszigeten Forrás: X

A gépnek végül sikerült biztonságosan földet érnie, azonban a lángokat a leszállást követően sem sikerült megfékezni, majd a tűz átterjedt a kifutópályára. Az interneten terjedő felvételeken jól látható, ahogy a repülőgépet teljesen beborítják a lángok, miközben a tűzoltók nagy erőkkel oltják a tüzet.

A pilóta túlélte, a repülőtér forgalma megbénult

Az első információk szerint a pilóta időben el tudta hagyni a repülőgépet, és nem sérült meg.

A meghibásodott vadászgép azonban a kifutópályán maradt, ezért a zakynthosi repülőtér működése részben leállt. Több járatot töröltek vagy késéssel indítottak, mivel a kifutópályát nem tudták használni.

A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi okozta a tüzet. A helyi sajtó szerint nem kizárt, hogy a futómű meghibásodása áll a háttérben, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg.

A repülőgép a görög légierő 116. harci repülőezredéhez tartozik, és az északnyugat-peloponnészoszi Araxos légibázisról szállt fel.

Vizsgálják a tűz okát

A szakemberek jelenleg felmérik a repülőgép sérüléseit, valamint azt is, hogy milyen mértékben károsodott a kifutópálya.

Az eset komoly riadalmat keltett a nyaralók körében, hiszen Zakynthos a nyári szezon egyik legforgalmasabb görög turisztikai célpontja.

A hatóságok várhatóan a vizsgálat lezárását követően közlik, hogy műszaki hiba vagy más rendkívüli esemény vezetett-e Zakynthos repülőterén történt drámai incidenshez.

Zakynthos a napokban már szerepelt a hírekben, miután egy brit turista quadbalesetet szenvedett.