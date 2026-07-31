Elkötötte párja autóját a vak sofőr, majd részegen indult útnak

Egy hivatalosan is vak férfi engedély nélkül vitte el párja autóját Huddersfieldből. A vak sofőr az M6-os autópályán többször a leállósáv felé sodródott, ezért aggódó autósok értesítették a rendőrséget.

Egy vak sofőr ittasan, jogosítvány és biztosítás nélkül vezetett 240 kilométeren át Angliában, miközben a kamionok fényeit követte (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Vak sofőr vezetett ittasan 240 kilométeren át a kamionok fényeit követve

Egy hivatalosan vak férfi engedély nélkül elvitte párja autóját, majd ittasan mintegy 240 kilométert vezetett Angliában. A 49 éves Anthony Hallt június 29-én hajnalban állították meg az M6-os autópályán, Carlisle közelében.

A rendőrség aggódó autósok bejelentése után kezdte keresni a járművet. Egy rendőr látta, hogy a Vauxhall Meriva a leállósáv felé sodródik, majd két sáv között halad.

Hall az intézkedéskor elismerte, hogy alkoholt fogyasztott, és azt mondta, körülbelül két éve vakult meg. Arra a kérdésre, hogyan tudott vezetni, azt felelte, a kamionok fényeit követte.

A férfinak nem volt jogosítványa és biztosítása sem. A rendőrségi mérés 46 mikrogramm alkoholt mutatott ki 100 milliliter kilélegzett levegőben, miközben a törvényes határérték 35 mikrogramm volt. Az ügyész szerint Hall hosszú időn keresztül veszélyesen vezetett, és szándékosan figyelmen kívül hagyta a közlekedési szabályokat.

Hall sötét szemüvegben és fehér bottal érkezett a bíróságra. Öt vádpontban ismerte el bűnösségét, köztük veszélyes és ittas vezetésben, valamint jármű engedély nélküli elvételében. Az ügyész csodának nevezte, hogy senki sem sérült meg. Az ítéletet szeptember 8-án hirdetik ki, a férfi akár börtönbüntetést is kaphat. Addig ideiglenesen eltiltották a járművezetéstől is – írja a Daily Mail.

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